Disney – Avatar La voie de l’eau a inspiré une collection extraordinaire

Le dernier film Avatar, qui sort dans quelques jours au cinéma, a inspiré une collection incroyable de produits innovants. Des figurines, des jeux et des livres qui sauront séduire les petits et grands fans. Des produits qui invitent à embarquer dans un extraordinaire voyage à travers les contrées lointaines de Pandora.

A l’occasion de la sortie du film Disney Avatar La voie de l’eau, une collection de produits originaux et innovants sont à découvrir. Des figurines, des jouets et des livres, qui plairont aux petits et grands fans. Une collection pour kidultes, qui débute avec les figurines de la nouvelle collection McFarlane.

McFarlane est un fabricant, qui depuis 1994, fabrique des figurines qui ne sont pas des jouets pour enfants. Il faut dire que les figurines s’adressent plutôt aux adolescents, adultes fans, qui veulent faire une collection. Une marque experte dans le domaine des figurines qui présente aujourd’hui sa belle série autour du dernier film Avatar. On y retrouve ou découvre Neytiri la guerrière redoutable, Jake Sully l’ancien marine devenu Na’vi, ou encore le colonel de la RDA Quaritch. Il y a aussi le Banshee, volatile iconique et majestueux du monde de Pandora à collectionner. La collection est belle et assez complète, permettant de retrouver les différents héros du film.

Les fans pourront les mettre en action, car les figurines sont articulées, permettant de les exposer différemment et peut-être même rejouer des scènes ! Les figurines sont travaillées et détaillées, d’une grande finesse. Les couleurs de peaux, les différentes marques, les yeux, les coiffures, les habits sont parfaits, offrant à découvrir des figurines de qualité. D’ailleurs les objets qui ne sont pas des jouets, mais que l’on peut articuler, et dont on peut changer les mains, en tout cas pour Jake Sully. Le personnage possède plusieurs armes, qui peuvent être tenues grâce aux différentes mains, qui ont des positions variées. Un socle permet de tenir debout la figurine, de 17cm, pour mieux l’exposer.

Avatar La voie de l’eau, dernier film évènement de James Cameron, inspire et fait rêve. Autour de cet univers fascinant, McFarlane présente une collection incroyable, des figurines magnifiques et détaillées, pour tous les fans. De beaux objets de décoration qui vont trouver leur place au pied du sapin de Noël !

