Mystérieux bestiaire – Panorama du symbolisme animalier

Mystérieux bestiaire est un documentaire, d’Eloi Rousseau et Johann Protais, paru aux éditions Larousse, en octobre 2022. Un livre qui invite à une fantastique redécouverte de l’art, à travers la symbolique animale. Un ouvrage qui propose de comprendre, lire et interpréter la présence animale dans les arts.

C’est par un sommaire assez complet que débute l’ouvrage. La symbolique et le bestiaire sacré sont présentés. Il est expliqué que l’animal est un acteur incontournable de notre histoire. Même si l’être humain a évolué et a marché vers la civilisation, les animaux, se sont distingués par leur omniprésence. On les retrouve au sein des références culturelles et religieuses, et donc également dans les symboliques. L’animal est le compagnon de l’histoire humain, qui commence, avec la préhistoire et les peintures rupestres. Ressources, compagnons, bétails, les animaux nous accompagnent depuis toujours…

Après plusieurs désignations, entre histoire, croyance, symbolique, totems, fable, bestiaire médiéval, les symboles de pouvoir et ‘exotisme, l’animal peut représenter différentes choses. Ainsi, dans un premier temps, toutes ses représentations sont définies, pour ensuite découvrir des animaux à travers des œuvres. Le taureau est le premier animal à découvrir. Un dieu primitif et un acteur central de la mythologie, il a également une place centrale dans les religions à sacrifice.

Le livre est agréable à découvrir, plutôt bien découpé, pour amener et comprendre toutes ses symboliques, autour des animaux. Des questions qui trouvent réponse dans les histoires des civilisations. De la préhistoire, à l’Antiquité, en passant par le Moyen-Age et cela jusqu’à nos jours et partout dans le monde, un bestiaire incroyable est à découvrir. Il se décrypte, se comprendre et s’interprète, grâce aux informations, savoirs et observations détaillés de l’ouvrage, richement illustré.

Mystérieux bestiaire est un ouvrage des éditions Larousse, qui propose de redécouvrir l’art à travers la symbolique animale. Un documentaire intéressant et captivant, qui revient sur la place de l’animal dans l’histoire de l’humanité, à travers l’art, de la préhistoire à nos jours.

