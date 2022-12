Pilot Pintor – Kit créatif Pochoirs de Noël

Les marqueurs Pilot Pintor sont de parfaits compagnons qui invitent à la créativité. Des envies colorées, des projets à personnaliser, les marqueurs Pilot Pintor sont à retrouver dans différents coffrets et kits. Pour ces fêtes de fin d’année et préparer Noël, la marque japonaise incontournable présente de petits kits complets et créatifs !

En effet, pour préparer les fêtes de fin d’année, la marque Pilot Pintor présente trois petits kits adorables et très complets. Ils sont inspirants, pratiques et complets. Il y a deux kits qui proposent de créer des suspensions pour le sapin de Noël. De petites boîtes qui se composent de 8 suspensions à colorer et quatre marqueurs de couleurs différentes. Des marqueurs aux couleurs de Noël et harmonieuses, pour pouvoir décorer le sapin et personnaliser sa déco.

Le kit créatif Pochoirs de Noël est tout aussi intéressant, invitant à la création. Il se compose de 5 pochoirs cartonnés et 4 marqueurs déco, de couleur rouge, vert, blanc et doré. Les marqueurs sont multi-surfaces, ils s’appliquent assez facilement, avec l’aide de leur pointe ronde. Une peinture permanente, avec son encre à pigments à base d’eau, qui reste saine. Les pochoirs invitent à la création et l’imagination arrive rapidement. Il y a quelques idées déco à retrouver sur la boîte, mais les réalisations peuvent être multiples.

Les pochoirs présentent, bien évidemment, des motifs de Noël. Il y a une tête de renne, avec des étoiles et sapins, une boule de Noël, la silhouette du visage d’un bonhomme de neige, un sapin et un flocon de neige. L’activité suggérée est plaisante, avec ce kit assez complet, qui inspire. Les adultes, ou les enfants, sous la surveillance d’un adulte, vont pouvoir créer de jolies cartes de Noël personnalisées. Pour les fêtes de fin d’année, on peut aussi personnaliser le papier cadeau, avec des journaux customisés, des étiquettes, des cartons, boîtes en bois… Les possibilités sont presque infinies, il faut laisser libre son imagination !

Pilot Pintor présente de superbes kits pour les fêtes de fin d’année. De petits coffrets superbes qui invitent à la création et à la magie de Noël. Des kits complets pour créer et réinventer sa décoration de Noël, avec des suspensions à personnaliser et des pochoirs pour faire de belles cartes, entre autres…

