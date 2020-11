Once & Future, le premier tome

Once & Future est le premier opus d’une trilogie, des éditions Delcourt, qui allie magie, action et humour. Une bande dessinée de Kieron Gillen, Dan Mora et Tamra Bonvillain, parue en octobre 2020, qui suit les traces d’une famille extraordinaire au milieu des légendes arthuriennes.

Dans les Cornouailles, en Grande-Bretagne, un homme reçoit une femme dans une tente. Il explique que la canicule a été un désastre pour l’Angleterre, mais elle aura été une aubaine pour lui, car il n’aurait jamais pu fouiller le fond du lac, sans cette sécheresse. La femme demande si elle peut voir sa trouvaille. Alors, dans la tente, il soulève un drap, sur une table pour dévoiler un objet appartenant au cinquième ou sixième siècle. Il semble être fier de sa découverte, qu’il présente comme une véritable œuvre d’art, incroyablement bien préservée. Sur la table, il y a un magnifique fourreau, avec quelques couteaux, lames et poteries. Puis, il demande à la docteure, si elle a une idée de ce qu’il s’agit, ne pensant pas avoir des experts aussi rapidement. La femme répond simplement qu’elle sait de quoi il s’agit, et au téléphone affirme qu’elle est authentique. L’homme s’inquiète, ne se rappelant pas que la femme se soit présentée…

Des hommes pénètrent dans la tente, tuent l’homme et repartent avec l’artefact. A Somerset, dans une maison de retraite, une vieille femme écoute attentivement les informations sur ce fait divers, un meurtre sur un paisible site archéologique qui suscite l’horreur ! Les personnages se mettent en place rapidement, dans ce premier tome, plein de rebondissements et d’humour. La vieille femme, Briggette sort de sa maison de retraite et, accompagnée par son petit-fils qu’elle a élevé, reprend du service, pour tuer des monstres ! Ici, une menace légendaire se profile, avec l’aide de la magie noire. La bande dessinée est surprenante et captivante, offrant un bel équilibre entre action, secrets de famille, magie, légendes arthuriennes et humour. Ce premier opus est réellement captivant et très curieux, bien découpé, avec plusieurs chapitres à découvrir, et bien mené, se dévoilant petit à petit. Le dessin est également très captivant, fluide et vif, il est moderne et expressif, offrant de belles scènes d’action.

Once & Future est un nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier opus, dévoilant un récit mené tambours battants, dévoilant les traces d’une famille extraordinaire au milieu de magie, de créatures démoniaques et de légendes arthuriennes.