Les grandes questions – Super guide pour parler avec mon enfant

C’est aux éditions Flammarion, fin octobre 2020, que sont parus les deux ouvrages Les grandes questions des 3-6 ans et Les grandes questions des 7-10 ans. Deux guides qui deviennent un moyen de dialoguer entre parents et enfants, autour de dix grandes questions.

C’est un livre pour grandir qui est proposé pour les enfants de 3-6 ans, construit de manière à aller à la rencontre de tous, pour y retrouver les émotions, les sentiments, et les questions qui les traversent. Dix chapitres abordent un thème de la vie, avec, entre autres, l’amitié, la famille, le respect des règles, la dispute, la peur… Chacun des chapitres invite l’enfant à dialoguer et de s’exprimer.

L’ouvrage suggéré aux enfants de 7 à 10 ans, les invite à sortir de la petite enfance, mais pas encore à devenir un adolescent ! De grandes questions sont là aussi à retrouver autour de grands thèmes comme le fait de grandir, la famille, l’amitié, l’amour, apprentissage, la violence… Un livre pour s’interroger en famille et avoir envie de construire ensemble un monde plus juste.

Les deux livres sont très riches et enrichissants, invitant les parents et les enfants à discuter, dialoguer, échanger, pour grandir, comprendre, se rassurer et construire ensemble. Des guides ludiques qui proposent aussi des pages de jeux, ou des idées de bricolage, pour pouvoir partager et s’exprimer différemment. Les textes sont très aérés, avec quelques illustrations, des encadrés, permettant de se retrouver facilement et rapidement. Les livres sont un protège-cahier solide, avec des pochettes intégrées, ils sont pratiques et à emporter partout ! Les thèmes sont variés et bien approfondis, enrichis de citations et définitions malignes.

Les grandes questions est une collection de livres qui invitent à grandir, des éditions Flammarion, qui au travers d’une dizaine de questions essentielles, proposent aux parents et enfants d’échanger, de dialoguer, de s’interroger, d’apprendre, de comprendre, de s’expliquer, de se rassurer…