IMC Toys illumine le Noël des enfants !

IMC Toys, marque de jouets espagnole, vient illuminer le Noël des enfants, avec les collections Cry Babies, Cry Babies Magic Tears et les nouveaux VIP Pets. Un Noël à passer avec ces adorables poupons, pour s’amuser, jouer et s’imaginer de nouvelles aventures.

La marque de jouets espagnole, IMC Toys, présente donc, pour cette fin d’année et pour le Noël des enfants, de nouveaux Cry Babies, certains s’illuminent dans le noir, d’autres portent de nouveaux pyjamas tendance, ou encore revêtent le pyjama des héros préférés des enfants : Hello Kitty, Minnie et Olaf ! Il y a aussi la collection Fantasy, avec des poupées hautes en couleurs, au visage maquillé et au pyjama pailleté, ainsi que la poupée Kristal, la petite chouchoute…

La gamme Cry Babies Magic Tears qui présente un univers de mini-poupées à collectionner se complète avec, non plus des maisons Totottes, mais avec des maisons ailées ! Une nouvelle série qui présente douze personnages et même une treizième plus rare. Des maisons ailées pleines de surprises, qui renferment chacune une petite poupée pailletée, qui pleure de véritables larmes colorées, ainsi que des accessoires tous cachés. L’univers et le décor sont adorables, la mini-poupée est articulée et pailletée, tout comme les accessoires, à retrouver. Elle est donc accompagnée d’un biberon ailé, d’une couverture et d’autres accessoires, selon les personnages. Lorsque le petit personnage est rempli d’eau, il pleure quand on lui appuie sur le ventre, de véritables larmes colorées !

Les VIP Pets est un nouvel univers coloré et pétillant, qui s’inscrit, lui aussi, dans la gamme de jouets à collectionner, mais aussi de poupées à coiffer. Là encore, les enfants retrouvent une drôle de maison pour découvrir une figurine. Il y a douze modèles à collectionner, à retrouver dans de jolies gourdes, qui ne dévoile que les yeux de l’animal surprise ! En effet, le packaging est étonnant et magique, permettant de distinguer les yeux de la mini-poupée Pets. La gourde est pleine de surprises, à commencer par son remplissage en eau, pour découvrir le petit chien et sa chevelure colorée, enfin, des accessoires sont également à découvrir pour, entre autres, peigner et coiffer le petit animal. Trente centimètres de cheveux sont à coiffer, pour imposer un style, s’amuser et créer de nouveaux looks. Les cheveux sont soyeux, beaux, agréables à toucher et à manipuler. Neuf accessoires, en tout, et certains différents selon les personnages sont à découvrir, dans ces gourdes étonnantes et astucieuses.

IMC Toys se réinvente et propose de nouvelles séries et de nouveaux univers de poupées à collectionner, pour émerveiller et amuser les enfants. Un brin de féérie, beaucoup de surprises, des personnages adorables et attachants, que les enfants auront plaisir à retrouver au pied du sapin de Noël.

La marque espagnole de jouets IMC Toys est à découvrir par ici.