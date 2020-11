Le Calendrier de l’Avent Biotherm 2020 : Happy Holidays !

FranceNetInfos a eu le plaisir de recevoir le calendrier de l’Avent Biotherm 2020. Nous avons été agréablement surpris par la générosité de son contenu, qui va nous permettre de découvrir de nombreux soins de la marque durant tout le mois de décembre.

Un calendrier féérique qui puise son inspiration de la mer

Et pour cette nouvelle édition, nous voilà en immersion dans l’univers même de la marque, au bord de l’eau face aux montagnes enneigées. Possiblement au pied des Pyrénées françaises, à l’endroit même où Biotherm a vu le jour. L’eau qui ruisselle au bord des chalets enneigés nous fait penser au Plancton de Vie™, ce composant marin breveté, présent dans la plupart des soins hommes/femmes. Le calendrier en lui-même est superbe. Le bleu intense rejoint d’élégantes touches irisées, qui ressemblent à une pluie d’étoiles. La magie est bel et bien au rendez-vous. Biotherm a fait très fort, il est superbe !

Zoom sur le contenu du calendrier de l’Avent Biotherm 2020

Nous étions pressés d’ouvrir les cases une à une pour découvrir ce qu’elles renferment. Car oui, pour vous faire part de notre avis, nous avons dû nous y prendre à l’avance. Et quelle surprise ! Les soins ont été minutieusement choisis de façon à pouvoir les combiner ensemble. On retrouve beaucoup de produits pour le visage et le corps. Le but étant de nous proposer un état des lieux de leur expertise en général, au travers de différentes gammes proposées par Biotherm.

Au programme, des best-sellers tels que la gamme Aquasource dont nous avons entendu beaucoup de bien. De nombreux nettoyants visage rejoignent aussi la sélection dans des formats tout à fait convenables. Des laits corporels ou de douche, des crèmes pour les mains, des lotions ou eau micellaire. De quoi découvrir la marque dans sa quasi-totalité. Nous avons apprécié que les packagings soient identiques aux versions originales, même lorsqu’ils sont en petit format. Chaque case qui s’ouvre est un voyage sensoriel. Les odeurs des produits Biotherm sont douces, naturelles et rassurantes.

Et si vous êtes curieux de découvrir ce que cache le calendrier de l’Avent Biotherm 2020, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à son contenu ci-dessous :

1 Life Plankton™ Sensitive Emulsion 10ml

1 Biosource nettoyant peau sèche 20ml.

1 Biosource nettoyant peau normale à mixte 20ml

1 Beurre de lèvres 5ml

1 Blue Therapy Soin Yeux 5ml

1 Biomains 20ml

1 Lait Corporel 20ml

1 Lait de douche 20ml

1 Blue Therapy Red Algae crème 10ml

1 Aquasource gel peau normale à mixte 15ml

1 Aquasource Night Bath 20ml

1 Blue Therapy Accelerated Sérum 10ml

1 Life Plankton™ Essence 14ml

1 Biosource lotion peau normale à mixtes 30ml

1 Beurre de lèvres 13ml

1 Biosource Eau Micellaire tous types de peau 30ml

1 Biosource Total Renew Oil 30ml

1 Blue Therapy Accelerated Crème 15ml

1 Blue Therapy Cream in Oil 10ml

1 Biocils waterproof 30ml

1 Life Plankton™ Elixir 7ml

Le calendrier de l’Avent Biotherm 2020 est une franche réussite, que ce soit dans l’esthétisme ou la diversité des produits. Il fera une belle idée de cadeau pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas encore Biotherm.