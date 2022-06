Opération survie au collège Tome 1: Ankward aux Éditions Jungle

Partagez





C’est la première rentrée de Pénélope au collège BerryBrook depuis son déménagement. Aussi, elle s’impose plusieurs règles afin de ne pas se looser pour son premier jour. C’est une véritable Opération de survie au collège qu’elle met en place !!

Mais, au premier pas dans les couloirs, c’est déjà la cata, lorsqu’elle bouscule Jaime, le Nerd de la classe de science dont tout le monde se moque…

Et les malentendus ne font que commencer !!!!

Premier tome d’un manuel de survie pour collégiens/nes, rassemblant les mésaventures et les quiproquos comiques mais aussi dramatiques, d’une jeune fille à l’imagination débordante !!! À retrouver aux Éditions Jungle, depuis le 9 juin 22 ! Préparez vos zygomatiques !! (+10)

Le décor :

Rentrée scolaire. Le couloir d’un collège.

Pénélope, alias Peppi, pose son premier pas dans son nouveau collège. Elle a bien en tête sa règle élémentaire n°1 de la survie en milieu scolaire : « Ne pas se faire remarquer par les affreux ».

Pourtant, juste un moment d’inattention et la voilà qui fonce droit sur Jaime, l’intello que personne ne peut blairer !!! Elle s’affale à terre, son sac passant au-dessus de sa tête et se vidant totalement aux pieds du jeune garçon.

Tous les autres élèves sont morts de rire derrière eux, tandis que Pénélope s’empresse de ramasser ses affaires. Jaime, quant à lui, vient naturellement l’aider. Et c’est là que commence les ennuis. Les moqueries débiles fusent derrière leur dos : « La chérie de l’intello » clament les autres élèves en riant aux éclats.

Pénélope vexée, pousse violemment Jaime qui tombe à la renverse. Et, s’échappe rapidement ailleurs pour se faire oublier ! En fuyant la scène de « crime », elle remarque l’expression de Jaime, complètement hébété et probablement triste, entouré des autres élèves qui continuent de se moquer de lui.

Une expression qui la culpabilise au plus haut point. Et même des semaines plus tard, alors qu’elle s’est fait une bande d’amis/es avec le club de dessin auquel elle a adhéré, elle y repense encore. Et, essaye de trouver des solutions pour s’excuser.

Mais l’heure n’est pas aux lamentations, car, comme chaque année, le collège organise le Forum annuel des clubs scolaires, et le professeur du club de dessin compte bien obtenir le prix du meilleur stand !!!!

La concurrence va être rude, car, juste en face du club de dessins, se trouve l’élite du collège, mais aussi les pires ennemis de l’art : les élèves du club de sciences…

Le point sur la BD :

Une réédition des Éditions Jungle, qui prouve que cette série fait un carton en milieu scolaire !! Svetlana Chmakova, l’autrice dont on avait déjà apprécié « Grimoires et sorcières », nous la joue ambiance américaine. Entre cartoon et manga, les mimiques des personnages sont à croquer et les graphismes frais aux couleurs pastel, nous donnent envie de les manger des yeux !

Elle reprend les problématiques dramatiques ou hilarantes, à travers les constats et les aventures de la protagoniste principale. Les échanges et/ou dialogues sont bidonnants de discernement, et sa vision de tout ce qui l’entoure est terriblement récréative. Un peu d’écologie, beaucoup d’amitié, une plongée dans les soucis des familles. Mais surtout des idées fun grâce à cette Pénélope, petit bonbon de jeune fille, qui grâce à son « Opération de survie au collège » nous offre des plans, des tribulations insolites, des aventures et des mésaventures qui tournent vite au délire comique !

La conclusion :

Cette Peppi est vraiment trop « crougnou » (<petit mot gentil pour dire craquante!), et les personnages secondaires s’accordent très bien avec ce terme également. Opération de survie au collège, aux Éditions Jungle, c’est le manuel indispensable pour survivre en milieu scolaire, et surtout pour « sur rire », car toutes les situations saugrenues et les réflexions du personnage principal sont trognons !

Un bon moment de lecture et un coup de coeur de teenagers pour ce premier tome qui m’a tendrement fait sourire !!