Récré A3 – Otto largue et Goldo tombe

Otto largue et Goldo tombe est le deuxième tome de la série déjantée Récré A3, de la collection Soleil POP, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Sylxx et Yockwan, parue en mai 2022, qui revient parodier nos dessins animés cultes de notre enfance.

Un véhicule arrive à grande vitesse au Ranch du travail au noir. Il freine autour de deux personnes, leur faisant ainsi manger la poussière. Actarustre s’est arrêté, et affirme que c’est très poussiéreux pour ici ! Il explique qu’il faudrait donner un coup de balai de temps en temps… Rigueule réplique aussitôt, lui rappelant que cela s’appelle la terre et que ça ne lui ferait pas de mal de remettre les mains dedans ! Actarustre ironise, il faudrait que Rigueule arrête de téter à même les mamelles des « meuh meuh », car le lactose ne lui réussit pas ! Enfin, il ne pense pas qu’il ait une tête à jouer les pécores. La jeune femme qu’il raccompagnait explique que pourtant, avant, il jouait bien les pécores ! Il explique que depuis, il a pris conscience de son rôle central dans la marche de l’univers. Aussi à eux les crottins et à lui les étoiles ! Alors qu’Actarutre s’en va, le jeune garçon qui a regardé toute la scène, reste admiratif…

Des nouveaux gags sont à retrouver, autour d’Actarustre, Albatard, Candide et bien d’autres personnages, chers à notre enfance. Les saynètes s’enchaînent mais forment aussi des récits qui se suivent, ainsi l’on retrouve le Prince d’Oeufort qui continue de dézinguer les robots envoyés par les Veglans, tandis que le Grand Stratosphère et la reine de Sylfilles se désespèrent d’en finir avec lui. Il y a aussi Candide qui soutient Albatard, ce dernier vit mal la renommée croissante d’Actarustre ! La bande dessinée est ainsi riche en références, offrant une lecture captivante, mais aussi décalée et drôle, avec ces personnages revisités, parodiés, pour une lecture pleine d’humour. On s’amuse, on se moque, avec ces aventures loufoques, improbables et pleines références amusantes. Le dessin est simple, rond et expressif, collant parfaitement à cet univers humoristique.

Otto largue et Goldo tombe est le deuxième tome de la série Récré A3, des éditions Soleil. Un album plein d’humour, où les gags s’enchainent, autour des héros de nos dessins animés préférés, quelque peu revisités, parfois détestables, arrogants, débiles…

