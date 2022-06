Les 5 choses insoupçonnées qu’on peut faire avec une tablette !

Pour jouer à des jeux ou encore communiquer sur les réseaux sociaux, la tablette semble avoir trouvé des usages définis chez les utilisateurs. Toutefois, nombreux ne soupçonnent pas les possibilités incroyables qu’offre ce gadget. Découvrez 5 façons originales d’utiliser une tablette chez vous.

1. Contrôler le niveau d’éclairage de la maison

Si elle était réservée à une élite il y a quelques années, la domotique s’est démocratisée et s’adresse à tous les publics aujourd’hui. L’objectif ici est de contrôler l’éclairage dans une maison. Pour y arriver, certaines entreprises ont placé la tablette au centre de leurs inventions.

Grâce à une application et totalement à distance, vous pourrez allumer les lumières ou encore les éteindre. Vous pouvez aussi choisir la couleur ou créer des scènes d’éclairage. Le mieux est sans doute la possibilité de baisser l’intensité de la lumière dans une pièce. D’ailleurs, certaines solutions permettent de programmer la gestion de l’éclairage sur tablette grâce à l’option minuterie.

Alors si vous avez déjà téléchargé et installé une application compatible, veillez à la sécuriser, pour éviter une intrusion quelconque. En effet, nous vous encourageons à protéger l’application par un mot de passe pour éviter que les petits enfants puissent changer les paramètres d’éclairage par inadvertance et vous plonger dans le noir pour une période indéterminée.

2. Jouer au casino sur sa tablette

Au rang des activités incroyables mais réalisables sur une tablette, on peut citer le casino. Loin de l’ambiance en salle, le casino s’est ouvert à la modernité. Les établissements proposent des versions en ligne compatibles avec des tablettes.

Si certains établissements ont juste procédé à une optimisation du site, d’autres vont jusqu’à concevoir des applications. Vous y trouverez des milliers de jeux, directement accessibles sur tablette. Le design et l’ergonomie du site rendent les généralement les parties de casino plaisantes.

La plupart des sites en ligne, proposent des bonus intéressants aux joueurs. De plus, tout est fait pour protéger les données personnelles de l’utilisateur. Mais si vous avez toujours des appréhensions, prenez connaissance de cet avis complet et fiable sur prince Ali casino l’un des plus grands noms du casino en ligne du moment.

3. Utiliser la tablette comme second écran d’ordinateur

Une tablette peut aussi être utilisée comme un second écran d’ordinateur. Le principe est d’étendre l’affichage de son ordinateur. Cette solution peut s’avérer nécessaire dans de nombreuses situations. En effet, un deuxième écran peut servir à afficher son courriel ou un site que l’on va utiliser en permanence.

Pour parvenir à cette prouesse, il vous faut juste une application de circonstance. Même si elles sont généralement payantes, des solutions sont disponibles sur App store et Google Play Store.

Pour commencer donc, veuillez télécharger l’application et l’installer sur votre tablette et votre ordinateur. Grâce à une bonne configuration et une connexion des deux appareils au même réseau wifi, vous avez gagné un second écran. Celui-ci présente l’avantage d’être moins cher qu’un écran plus grand. De plus, son ergonomie est bénéfique lorsqu’on travaille dans un petit espace.

4. Apprendre et jouer au piano grâce à une tablette

Le piano est un très bel instrument de musique. Sa réputation lui vient sans doute de la qualité du son qu’il permet d’obtenir. En effet, les artistes pianistes sont très influents dans l’univers de la composition musicale. Ceci est la conséquence d’un apprentissage long et méticuleux.

Pour les aspirants à ce noble art, il est tout à fait possible d’apprendre à jouer du piano sur une tablette. Le principe est bien simple et le processus est plutôt efficace.

En premier, achetez une tablette si vous n’en n’avez pas encore une. Ensuite, téléchargez une application d’apprentissage de piano sur l’App store ou Google Play en fonction de la compatibilité de la tablette. A ce sujet, nous vous conseillons les applications comme Perfect Piano, Musescore ou encore Perfect Ear.

Pour la plupart, il est question de reproduire les notes de piano à partir des touches de son clavier. Certaines applications proposent aussi des fonctionnalités pour assimiler les notes de base. En travaillant votre écoute, vous accélérez votre apprentissage.

5. Communiquer avec vos animaux en utilisant une tablette

Les animaux domestiques sont adorables et l’on aimerait les emporter avec nous partout et à tout moment ! Hélas, les occupations quotidiennes nous en éloignent presque toujours. De plus, l’on peut être emmené à effectuer un voyage de plusieurs jours. Toutes ces situations créent de la distance et fragilisent la relation que l’on a avec son chien.

Pour remédier à cette difficulté, de nombreuses solutions ont été mises au point. Il s’agit pour la plupart de dispositifs qui fonctionnent avec une tablette et une connexion internet. Le but est de contrôler les mouvements de l’animal, mais aussi de communiquer avec lui. Grâce à un collier autour du cou, ou d’un petit boitier accroché dans le salon, on a les images en temps réel de l’animal sur sa tablette. Le maître peut alors chouchouter son chien à distance, ou la prendre en photo.

Conclusion

La tablette mobile est un produit très intéressant pour accomplir nos tâches professionnelles au quotidien. A cheval entre le smartphone et l’ordinateur, cet outil peut servir pour l’apprentissage du piano par exemple. En outre, il est aussi parfait pour communiquer avec vos animaux et jouer au casino.