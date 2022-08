Jouer aux casinos en vacances : c’est possible

Vous jouez régulièrement au casino physique ou en ligne. Mais pendant les grandes vacances, vous souhaitez sortir et voyager tout en jouant. C’est possible avec les nouvelles technologies d’aujourd’hui. Dans cet article, nous allons vous donner les moyens disponibles.

Le casino en ligne c’est possible

Jouer au casino partout c’est réalisable. Seulement, vous ne pourrez pas jouer sur des casinos physiques. Mais certaines villes disposent de casinos physiques. Cependant, les casinos en ligne comme online casino echtgeld bonus ohne einzahlung ne ferment jamais et sont jouables de n’importe quel endroit de la planète. Pour ce faire, vous aurez trois grands supports et différentes manières d’y jouer.

Le plus répandu : le smartphone

Le smartphone est la solution la plus répandue pour jouer aux casinos en ligne. En effet, vous devez juste télécharger une application et à démarrer pour commencer à jouer. De plus, ce sont des logiciels simples, qui ne sont pas gourmands en place et en énergie. Cela rend plus simple de jouer même avec un smartphone d’entrée de gamme.

La seule chose à penser est de prendre un abonnement internet avec votre forfait. Vous éviterez les surprises.

Comme pour le smartphone : la tablette

Oui, la tablette est un support presque identique aux smartphones. Mais l’écran est plus large et donc plus agréable à suivre vos jeux. Seulement, les tablettes ne disposent pas de forfait internet. Mais, deux méthodes peuvent être réalisées pour jouer dessus.

La première est d’avoir une tablette avec un emplacement de carte sim. Ainsi, vous pouvez demander à votre fournisseur une seconde carte sim. Elle partagera le forfait du téléphone.

C’est un emplacement qui n’est pas forcément présent. Mais vous pouvez faire un partage de connexion en wifi avec votre smartphone. Vous aurez ainsi un partage de la connexion sur les deux appareils. Plusieurs tutoriels sur internet vous expliqueront comment procéder.

Le plus encombrant : l’ordinateur portable

C’est la solution la plus confortable, mais aussi la plus encombrante. Avoir internet nécessite un boîtier spécifique. Ou bien un partage de connexion avec votre forfait mobile. Vous devrez procéder de la même façon que pour la tablette. Bien entendu, prendre un ordinateur portable est encombrant dans les lieux publics. Et la batterie n’est pas forcément aussi longue qu’un smartphone ou une tablette.

Vous connaissez les différents moyens de jouer aux casinos durant vos vacances. Vous n’avez plus aucune excuse pour partir en voyage.