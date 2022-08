Les éditions Flammarion proposent de nouveaux titres pour les livres d’enquêtes, avec des figurines à monter. Enquêtes au château fort et Enquêtes en vacances, parus en mai 2022, qui suggèrent aux jeunes lecteurs de résoudre des enquêtes adaptées, en éliminant des suspects.

Une première page présente, aux enfants dès 6 ans, comment jouer avec ce livre. Il faudra, dans un premier temps, monter les figurines en détachant tous les personnages et leurs socles, afin de les maintenir debout, par la suite. Il est expliqué, que pour résoudre l’énigme, il faut lire le texte en haut à gauche, et recueillir les témoignages inscrits dans les bulles. Il faudra aussi chercher des indices dans les images, donc ouvrir l’œil et bien observer car certains sont bien cachés. Les figurines seront ainsi éliminées les unes après les autres, pour qu’il n’en reste qu’une, le ou la coupable ! Les suspects sont présentés, sur une page, sous différents groupes, avant de découvrir l’histoire et la première énigme.

Le livre est bien construit et captivant, avec des explications simples et bien décrites, il invite les jeunes lecteurs à mener leur propre enquête, pour retrouver le ou la coupable. Les enfants sont transportés au Moyen Âge, en commençant par le jour du tournoi au domaine de Baudouin de Fiercastel. Le récit est bien mené, avec différentes scènes de ce quotidien à découvrir, à vivre, et à observer, pour résoudre les différentes énigmes. L’univers est intéressant, immergeant rapidement les enfants et curieux, dans cette enquête faite de douze énigmes et de vingt suspects, à éliminer, au fur et à mesure. Les illustrations, les grandes scènes pleines de détails et de vie, sont également captivantes à découvrir. Le livre se conclut avec les solutions des douze énigmes, et donc les douze coupables de chaque saynète.

Enquêtes au château fort est un livre-jeu captivant, des éditions Flammarion, qui agrandit ainsi cette collection curieuse, également avec le titre Enquêtes en vacances. Des énigmes bien menées, adaptées, pour les enfants qui se plongeront facilement dans ces enquêtes et dans cette époque qui fascine.

