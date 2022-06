Vent debout – Un récit complet des éditions Delcourt

Vent debout est un récit complet, de Grégory Jarry, Nicole Augereau et Lucie Castel, paru aux éditions Delcourt, en mai 2022. Un album de 152 pages qui présente trois narrations, s’inspirant de faits réels, de tragédies, de souvenirs, de voyages…

Sur un port, un couple repeint la coque d’un bateau. La femme trouve que ça pue trop l’antifouling. Son mari lui explique que ce n’est pas très écolo mais nécessaire contre toutes les petites bestioles qui s’agglutinent sur la coque. Après, cela risque d’être le bordel et ils n’avanceront plus. Lorsqu’ils ont fini, la femme enlève son masque et affirme que le bateau est beau maintenant. Le mari est content, il félicite sa femme qui a tout plaqué pour ce cotre en bois moulé de 1967. Il lui demande si elle est contente. Elle sourit et affirme qu’elle est contente, mais c’est surtout le mec dessus qui l’intéresse… quelques jours plus tard, le bateau est mis à l’eau, il s’appelle Vent debout. Au port, Alice ramène des cagettes de fruits, tandis qu’elle parle de politique et explique qu’elle n’en peut plus de voir Sarko partout ! Olivier, quant à lui rappelle qu’il a réparé le tableau de commande.

On fait ainsi la connaissance d’Alice et Olivier, doit l’histoire est racontée par Robert, un vieux routard, à une famille, ou plus particulièrement le couple, Grégory et Nicole. Les récits s’entremêlent, présentant des flashbacks, le récit émouvant et sensible qui s’inspire de faits réels, de la vie de marins allemands, assassinés par l’Etat Islamique aux Philippines. La bande dessinée est intéressante, bien équilibrée, entre les différents récits, on s’y retrouve facilement. La tragédie est ainsi retracée, mais le récit se veut aussi être une ode à la liberté et au voyage, à la découverte et aux belles rencontres. L’ensemble est très plaisant, réaliste, enrichissant et passionnant, proposant aussi différentes façons de voyager, de découvrir le monde, à travers des rencontres, une envie de liberté… Le dessin est agréable, plutôt simple, il oscille, lui aussi, parfois, entre photographies et illustrations.

Vent debout est un récit complet, des éditions Delcourt, qui propose trois histoires de voyage, en une seule, avec une famille, qui rencontre un vieux routard, qui raconte l’histoire d’un couple d’amis navigateurs qui ont été assassinés par des pirates affiliés à l’Etat Islamique.

L’album Vent debout des éditions Delcourt