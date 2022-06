Pol Polaire – Coup de chaleur !

Pol Polaire est une nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, Coup de chaleur !, paru en mai 2022. Une bande dessinée de Caroline Soucy, qui présent le quotidien d’un ours polaire et de ses deux oursons, au pôle Nord, où le réchauffement climatique se fait grandement ressentir…

Quelque part au pôle Nord, deux oursons appellent leur papa. Ce dernier est en train de dormir, sur la neige, en rêvant à sa tendre Lili. Les deux oursons le secouent, le bousculent, pour le réveiller. Rien n’y fait, l’ours polaire reste à dormir tranquillement, en bougeant un peu et en se grattant. Les deux oursons finissent par crier à l’unisson « PAPA ! ». L’ours polaire se réveille en faisant un bond, il s’écrit. Assis, il se demande ce qui se passe… Les deux oursons expliquent qu’ils s’ennuient, qu’ils n’ont plus rien à faire… Le papa leur demande alors s’ils ont pensé à faire des oursons de neige. Les deux enfants affirment qu’ils en ont fait déjà tout plein, tout en pointant un lieu rempli d’adorables oursons de neige ! Puis, le papa suggère qu’ils pourraient patiner… Un ourson réplique qu’hier, le papa a affirmé que c’était dangereux, car la glace fondait trop vite, cette année…

C’est un papa ours polaire, et ses deux oursons, qui sont à découvrir dans cet album, accompagné aussi de l’oncle ours polaire. Tous les quatre vivent au pôle Nord, où les choses ont bien changé… En effet, Pol se rappelle que durant son enfance, les choses semblaient bien plus douces. Aujourd’hui, les enfants s’ennuient, la pêche est devenue difficile, parfois dangereuse, avec la glace qui fond rapidement, qui n’est plus aussi épaisse, les détritus des humains qu’ils retrouvent, la roche qui apparait aussi… Ce sont des gags qui se suivent, qui sont à découvrir, dans cette bande dessinée qui veut aussi sensibiliser les jeunes lecteurs à l’écologie et la vie difficile des animaux du Grand Nord, pris au piège du réchauffement climatique. Le rythme est plaisant, les personnages attachants, avec ce papa courageux, mais pas très vaillant, parfois maladroit et rapidement sur les nerfs. Les oursons sont d’incorrigibles enfants, qui ne manquent pas d’imagination et l’oncle est drôle et décalé. Le dessin est plaisant, simple et plutôt rond, présentant des personnages expressifs.

Coup de chaleur ! est le premier tome de la série Pol Polaire, des éditions Glénat, qui amorce une belle aventure à venir. Un album sensible et drôle qui présente une famille d’ours polaire monoparentale, qui se bat au quotidien pour ne pas s’ennuyer et surtout se nourrir, ce qui est devenu de plus en plus difficile, car le climat change…

