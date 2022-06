Jonna #2, aux éditions 404 Comics

Jonna revient avec un deuxième tome, de Chris Samnee, Laura Samnee et Matthew Wilson, paru aux éditions 404 Comics, en mai 2022. Une bande dessinée qui présente la suite des aventures de Jonna, jeune fille particulière, accompagnée de sa grande sœur, qui tente de la protéger…

Alors qu’elles avaient trouvé refuge auprès d’un groupe d’adultes, lors d’une bataille, les deux jeunes filles sont parties. Elles ont suivi un homme, dans l’espoir que celui-ci les emmène dans un camp, où elles pourraient retrouver leur père. Ils passent à travers des débris, se frayent un chemin. Rainbow discute un peu avec cet homme, pour savoir où se trouve le camp, s’il pense y retrouver ses propres enfants. Ils ont tous bon espoir. Puis, il demande si Jonna a toujours été aussi forte. Rainbow explique qu’elle ne sait pas, car jusqu’ici il n’y avait pas de monstre… C’est là qu’ils découvrent, au loin, deux monstres qui se battent. Rainbow explique qu’elle ne s’y fera jamais, L’homme, quant à lui, tente de se mettre à l’abri, de fuir, de s’éloigner. Dans les débris, derrière une taule, il trouve un passage. Ils s’engouffrent, tous les trois, sous la terre…

Le récit est toujours aussi bien découpé, avec plusieurs chapitres à découvrir, offrant une histoire captivante à lire. Jonna et Rainbow vont se retrouver en embuscade, au milieu d’une curieuse ville souterraine. Jonna a révélé ses dons et cela la met en danger. Rainbow, de son côté, fait tout ce qu’elle peut pour tenter de sauver sa petite sœur. L’intrigue est pleine de suspense, de rebondissements, avec quelques révélations. Un flashback rappelle une tragédie, et le début de l’histoire. La bande dessinée est agréable et rapide à lire, offrant un récit d’aventures, dans un monde post-apocalyptique captivant, énigmatique, chaotique et dangereux. Des mystères se révèlent, à la toute fin, promettant une suite pleine de surprises ! Le dessin est énergique, puissant, assez simple et pourtant captivant. Le trait est vif et vif, offrant aussi des cases sans paroles, pleines de force, et tellement parlantes.

Jonna revient avec un deuxième tome, paru aux éditions 404 Comics, qui propose de découvrir la suite des aventures de cette jeune fille et de sa grande sœur, à la recherche de leur père, dans un monde chaotique, dévasté et infesté de monstres.

La série Jonna chez 404 éditions