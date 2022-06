La technologie 3D dans le casino en ligne : quoi de neuf en 2022

L’industrie du casino en ligne est en pleine expansion depuis de nombreuses années et cela n’est pas près de s’arrêter. La technologie de la 3D a permis à de nombreux établissements de proposer une expérience de gaming plus innovante et plus attirante. Portée par des multinationales très puissantes, il ne fait aucun doute que de nouvelles avancées sont en cours de développement. Avec l’évolution des technologies de jeux vidéo et celle des techniques d’animation 3D en 2022, à quoi faut-il s’attendre dans le secteur du casino en ligne ? Les réponses dans cet article.

La 3D, un argument de taille pour attirer de nouveaux joueurs

Si la tendance du “c’était mieux avant” permet à certains établissements traditionnels de gagner des clients nostalgiques, il n’en demeure pas moins que la 3D fait évoluer les affaires. La plupart des concepteurs de jeux et de machines à sous ont l’ambition d’apporter plus de réalisme à leurs créations. La technologie 3D s’est présentée comme la solution idéale pour atteindre cet objectif.

Elle a donc rapidement conquis les meilleurs casinos en ligne du monde entier, et de plus en plus de joueurs ne sont attirés que par les machines en trois dimensions. Depuis le début du 21e siècle, de plus en plus, de grosses sociétés ont investi et continuent d’investir dans cette technologie révolutionnaire qui améliore le graphisme des jeux de casinos.

En 2022, la 3D fait partie intégrante de l’univers des casinos en ligne. Les développeurs ne manquent pas de créativité dans l’utilisation de cette technologie. Certains sont parvenus à intégrer des histoires célèbres telles que Dragon Ball Z, Jumanji ou encore Jack et les haricots magiques. Les machines à sous vidéo modernes sont capables d’intégrer n’importe quelles animations classiques, ce qui captive les joueurs. Cela a énormément contribué au développement du marché.

Une intégration de la réalité virtuelle grâce à la 3D

Si la 3D a pendant longtemps permis d’améliorer l’expérience des joueurs sur les casinos en ligne, aujourd’hui, elle ouvre la voie à la technologie de la réalité virtuelle. Cette dernière permet aux joueurs, au-delà de regarder simplement, de pénétrer dans un monde de divertissement. L’utilisateur peut désormais entrer dans le casino en ligne et de voir ce qui l’entoure en images 3D virtuelles.

Les joueurs bougent, jouent et agissent comme s’ils étaient dans un casino physique, mais dans un monde virtuel. Le réalisme est poussé le plus loin possible puisque la technologie doit simuler une présence physique dans un environnement imaginaire. Comme le dirait l’expert Pierre Deschênes, les possibilités avec la réalité virtuelle sont presque infinies si on les compare à ceux du simple casino en ligne. Vous trouverez plus d’informations à son sujet sur ce site.

La tendance de la réalité virtuelle déjà à nos portes

Avec l’évolution de la 3D, la technologie du multimédia immersif va certainement devenir le nouvel atout majeur des casinos en ligne. Ils pourront ainsi offrir à leur clientèle, l’occasion de vivre une expérience tridimensionnelle dans un casino. Les possibilités avec la réalité virtuelle ne concernent pas seulement l’environnement, mais également les jeux que l’on pourrait y trouver.

Elle va révolutionner le paramètre multijoueurs et permettre aux utilisateurs de tous les pays de se rencontrer et d’interagir dans le casino virtuel comme dans un casino physique.

D’ici quelques années, il sera possible pour les joueurs de profiter d’une expérience immersive dans un casino avec un décor parfaitement semblable à la réalité. Cela va permettre de propulser l’univers des casinos en ligne dans une nouvelle dimension d’interactivité. C’est une technologie qui fait rêver de nombreux joueurs et les grands noms du secteur ont bien l’intention d’en profiter pour élargir le marché.

Des grands noms de l’industrie déjà à l’œuvre

Le développement de la technologie 3D dans les casinos en ligne a été très rapide, car il était poussé par des géants tels que :

NetEnt ;

Microgaming ;

Yggdrasil Gaming ;

BetSott.

En s’inspirant d’histoires imaginaires bien connues, ils ont pu intégrer différentes animations dans leurs machines à sous. Aujourd’hui, ils œuvrent pour le développement des casinos virtuels.

Si pour beaucoup, les seules avancées que pourrait apporter la réalité virtuelle dans les jeux de hasard concernent uniquement les sections en live, eux voient plus loin. Microgaming, le titan britannique, travaille sur un modèle de roulette en réalité virtuelle avec un robot comme croupier. Grâce à un casque de réalité virtuelle, le joueur a une projection de lui-même en 3D dans un casino et peut bouger librement pour s’asseoir à une table.

De son côté, NetEnt met ses 20 ans d’expérience à contribution pour développer la technologie du son 3D et l’utiliser au mieux dans la réalité virtuelle. Il faut savoir que pour produire une expérience virtuelle au plus près de la réalité, l’effet sonore est aussi important que l’effet visuel. Il envisage donc de développer la technologie sonore en 3D pour le mettre au service de la réalité virtuelle.

En conclusion, la technologie 3D a énormément révolutionné l’univers du casino en ligne et continue de le faire en 2022. Ce n’est pas facile pour les différents établissements d’offrir une expérience de jeux innovante sans intégrer cette technologie. Avec les progrès rapides de la réalité virtuelle, il ne fait aucun doute qu’une nouvelle révolution des casinos en ligne est en marche et 2022 ne sont encore que le début.