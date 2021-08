Oxford – Une rentrée et une scolarité bien organisées

Oxford, première marque de papeterie en France et en Europe, présente quelques nouveautés et fournitures incontournables, pour cette rentrée 2021. La marque française propose donc de bien s’équiper, dès la rentrée, pour développer son potentiel, tout au long de l’année scolaire à venir !

Parmi les nouveautés de cette rentrée scolaire, l’incontournable Easybook, qui est un succès d’année en année, se présente en version Kraft. Le premier cahier 3 en 1, qui est à la fois recyclable et issu de ressources renouvelables, pour tous les élèves responsables. En Kraft, un matériau résistant et naturel, le cahier est responsable, mais aussi pratique avec une grande pochette à retrouver à la fin de l’ouvrage et un marque-page, le rabat à la fin du cahier. A retrouver dans différentes couleurs, pour les différents cours, le cahier Easybook Kraft est le nouvel incontournable à retrouver dans tous les sacs !

Il y a aussi des chemises à rabats et à élastiques, de la collection School Life Pastel à découvrir et à emporter en cours. Des couleurs pastel tendance et des fournitures indispensables, pour trier, ranger, classer et ainsi mieux retrouver ses cours. Les rabats et les élastiques permettent de garder bien fermement les feuilles et autres documents renfermer, pour être sûr de ne rien perdre ! Utiles, pratiques, les chemises à rabats sont nécessaires pour tous les étudiants.

Dans les produits que l’on a besoin chaque année, il y a l’essentiel agenda à retrouver, avec plusieurs motifs à découvrir, selon les goûts et les envies. L’agenda Oxford est toujours tendance et pratique, entre la nouvelle collection Jungle, la collection Métal, 10Dence ou encore Flowers. L’ouvrage est complet, pour noter dès le début, ou à la fin, pour la seconde partie de l’année scolaire, l’emploi du temps. C’est sur un rabat, qu’il faut compléter, que se trouve cet emploi du temps, facile à retrouver rapidement, sans avoir à chercher parmi les pages de l’agenda. Des stickers permettent de personnaliser l’agenda chic et beau, avec un marque-page permet de se retrouver rapidement, un planning par semaine pour noter le plus important ou les rendez-vous et quelques mandalas complètent efficacement et agréablement l’ouvrage.

Enfin, l’OrganiserBook est aussi un essentiel, pour les étudiants. Un cahier et un trieur tout en un, avec six intercalaires, pour organiser et classer ses notes et cours, mais également une grande pochette, à la fin, pour ranger les documents. A emporter facilement, le trieur à spirale débute avec un sommaire, pour noter les différents cours, des feuilles détachables et perforées, ainsi que des intercalaires à déplacer facilement, selon les besoins. Avec l’application gratuite Scribzee, l’OrganierBook et d’autres produits Oxford sont connectés. Le scanne des feuilles ou pages des cahiers, feuilles, fiches ou cartes permettent de les classer sur l’application facilement et de les consulter partout, de les sauvegarder et de les retrouver rapidement.

Oxford, marque française de papeterie, propose, comme chaque année, quelques nouveautés et surtout des indispensables pour accompagner, notamment, les étudiants et les lycéens, pour une nouvelle année scolaire qui se prépare, à vivre intensément, mais surtout organisée et équipée, pour développer les potentiels !

La marque de papeterie française Oxford est à retrouver par ici…