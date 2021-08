La ferme des animaux : Une adaptation du roman d’Orwell aux éditions Jungle

Le célèbre roman de Georges Orwell trouve sa voie dans la collection Jungles Pépite aux éditions Jungle, avec un superbe one shot ! L’histoire du renversement du pouvoir entre les hommes et les animaux d’une ferme. Et sa moralité “parabolique” nous ramenant à la critique des régimes totalitaires.

Une adaptation ludique enrichie d’un carnet pédagogique disponible le 26 août 21 aux éditions Jungle !

Le décor :

Sage, l’ancien est un vieux cochon qui n’en a plus pour très longtemps à vivre. Un jour, à travers un rêve, il a une révélation : fatigué de cette vie à la ferme, où le dur labeur de tous les jours, sous le joug du fermier, fatigue et ne leur apporte rien de bon à part survivre, le message de son rêve est clair : prendre le pouvoir à la ferme. Pendant des mois, la rébellion s’organise. Les cochons sont désignés pour mener à bien le “renversement” qui leur permettra d’obtenir le pouvoir, et de créer une nouvelle politique : l’animalisme ! Fi aux deux pattes, et gloire aux quatre pattes !!

Mais, comme dans toute communauté aux pensées et aux animaux de différentes races, les avis divergent. Même s’ils ne sont pas ouvertement exprimés. Il y a ceux qui redoutent de perdre les privilèges donnés par l’humain. Ceux qui convoitent déjà plus que les autres. Ceux qui sont pour le partage …

Les discussions vont bon train. Jusqu’au jour, où, le fermier commence à préférer ces bouteilles d’alcool, à l’entretien de ses champs et de ses bêtes.

Sans le savoir, il fait pencher la balance des opinions, du côté de la rébellion, plus vite qu’il ne le pense, et, en un instant, tout bascule. Les animaux parviennent à le chasser, et à prendre place !

Bientôt, les doutes sur cette nouvelle mise en place vont s’avérer plus que réels …

Le point sur la BD :

Maxe l’hermenier (Georges Orwell et lui offre un album complet en one shot accessible aux lecteurs de tous âges. Il est évident que milieu scolaire. Ainsi, le carnet pédagogique en fin de lecture, a d’ailleurs été rédigé et validé par des enseignants. A tous les feignants de lecture rébarbatives, (comme moi !!). Vous apprécierez avec grand bonheur, cette option de lecture dessinée, qui fait qu’on ressent l’histoire avec plus d’intensité !! Fils de sorcières …)part de ce qui constitue le roman initial deet lui offre un album complet en one shotde tous âges. Il est évident que “La ferme des animaux” aux Éditions Jungle peut largement servir de support d’études dans le. Ainsi, le carnet pédagogique en fin de lecture, a d’ailleurs été rédigé et validé par des enseignants. A tous les feignants de lecture rébarbatives, (comme moi !!). Vous apprécierez avec grand bonheur, cette option de lecture dessinée, qui fait qu’on ressent l’histoire avec plus d’intensité !!

Thomas Labourot qu’on regrettait déjà après expressive et émouvante.( suivant les actions de ses “personnages”). On retrouve les graphismes dequ’on regrettait déjà après Aliénor Mandragore et Lancelot . Tandis que les illustrations se révèlent savoureuses toutes rondelettes, cette œuvre anthropomorphique devient terriblementsuivant les actions de ses “personnages”).

La conclusion :