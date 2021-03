Partagez





Lancelot, une BD jeunesse présentée en one shot aux Éditions Rue de Sèvres. La pierre de mémoire nous raconte une aventure magique qui prend racine dans les légendes Arthuriennes, et la forêt de Brocéliande. Lancelot, alors qu’il n’est encore qu’un enfant, voit sa vie bouleversée par des cauchemars récurrents qui semblent être plus que réels. Quelque chose le pousse à en savoir plus ,et, c’est accompagné d’Aliènor, la fille de Merlin l’enchanteur, qu’il part découvrir son passé …

Partez découvrir les méandres du souvenir, à partir du 24 Mars 21, et armez vous de courage !

Le décor :

Dans une forêt inconnue, Lancelot est poursuivi par un écho incessant. Une voix effrayante qui répète : « Lancelot … Lancelot du Lac, vient à moi mon beau trouvé … Lancelot … ». Le jeune garçon fuit, mais la voix se rapproche, et le précipite vers un château en flammes. Celles-ci l’engouffrent … Il se réveille en sursaut, apeuré, dans son lit, tandis que Viviane essaye de le rassurer tant bien que mal.

Mais, son sentiment de mal-être persiste. Il sent tout au fond de lui que tous ses cauchemars font partie d’un traumatisme enfoui. Malgré ses questions, même Viviane ne peut lui révéler ses origines car elle a prêté serment, jadis.

Lorsque Lancelot lui fait part de sa décision d’aller sur les traces de son passé, tout ce qu’elle peut faire c’est lui offrir un anneau magique afin de le protéger. Heureusement, Aliénor, la fille de Merlin, sera du voyage.

Un parcours initiatique qui lui permettra d’accomplir sa destinée de chevalier …

Le point sur la BD :

On pleurait la fin de la série « mère » Aliénor Mandragore, mais voilà que les auteurs Séverine Gauthier et Thomas Labourot se remettent en selle et nous proposent une nouvelle série (??) axé sur Lancelot.

Dans cet opus, intitulé « La pierre de mémoire » aux Éditions Rue de Sèvres, on retrouve le même personnage, ayant perdu une partie de sa mémoire dans le Val sans retour (cf. Aliénor Mandragore) et ayant de drôles de cornes lui poussant sur la tête !!! Retrouver la mémoire, sera donc le sujet principal qui va vite se transformer en quête inquiétante. L’ambiance est féerique, magique, peuplée de créatures incroyables. Les illustrations toutes en rondeurs, les couleurs détonnantes pour éblouir les yeux des plus jeunes.

Une épopée rythmée, pour découvrir le passé trouble de ce jeune Lancelot, ce qui lui permettra de s’accomplir en tant que chevalier !

Ma conclusion :

Une quête d’identité pouvant permettre à un chevalier en devenir, de comprendre ses origines. Lancelot aux Éditions Rue de Sèvres, mêle légende Arthurienne et aventure magique, où les auteurs rajoutent leur grain de sel ! De l’amitié, un secret bien caché, un artéfact à découvrir, et un passé nécessaire … tous les éléments réunis pour passer un bon moment d’aventure ! (Il n’est pas nécessaire de lire « Alienor Mandragore » pour suivre l’aventure de Lancelot, qui, nous espérons, se poursuivront dans un autre opus)