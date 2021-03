Comme par hasard, une bande dessinée de Cyril Bonin

Comme par hasard est une bande dessinée de Cyril Bonin, parue aux éditions Vents d’ouest, en mars 2021. Un ouvrage curieux et riche, une réflexion sur le destin, le hasard, qui présente également une histoire d’amour sensible et complexe.

A Paris, 1909, Victor Nimas travaille pour la société Académique de la comptabilité située boulevard Haussmann. Il est assis à son petit bureau, au milieu des autres comptables. De ses journées, il ne voit que des colonnes de chiffres. Cette situation stable lui plaît bien et le rassure dans son quotidien. En effet, Victor Nimas aime les chiffres. Grâce à eux, on peut ordonner, mesurer, dénombrer, quantifier, donner de la valeur aux choses et aux êtres. Dans un monde en perpétuel changement, les chiffres sont précis et rassurants. Un jour, en fin de journée, alors qu’il rentre à son petit appartement, un papier vient se coller à sa chaussure gauche. Il retire le papier et s’aperçoit qu’il s’agit d’un billet d’entrée pour un ballet russe. Victor n’a jamais vu un tel spectacle, et bien qu’il préfère se reposer dans sa chambre, le soir, il se retrouve au théâtre du Châtelet, pour la représentation.

C’est là qu’il va voir, pour la première fois, une jolie danseuse. Mais le soir, si douce soit elle va être pleine de rebondissements pour le jeune homme bien rangé. En effet, lui qui ne croit pas vraiment à la chance, ni au destin, mais plutôt à la rationalité des chiffres, va voir sa vie bousculée. Un dé, un chat et son imaginaire qui prennent un peu le dessus, vont faire douter le jeune homme cartésien. Ses fondements logiques semblent branlants, et cela depuis ce ballet et cette merveilleuse danseuse. Une personne qu’il va revoir et dont il va tomber amoureux… Le récit est très bien mené, dévoilant à la fois une belle histoire d’amour, mais aussi les choix auxquels chacun est confronté, ce qui détermine notre destin, fait de hasard, de chance, de malchance, d’imprévus… La bande dessinée est bien écrite, captivante, curieuse, riche et plaisante, avec une réflexion sur la vie, les choix et le destin sur fond d’une jolie romance tourmentée. Le dessin est élégant, avec un trait fin et élancé, assez dynamique et expressif.

Comme par hasard est un ouvrage surprenant et beau, paru aux éditions Vents d’ouest qui, au travers d’une histoire d’amour un peu chaotique, sur le début, invite à réfléchir quant au hasard, la chance, le destin, la vie, les choix, les certitudes, les doutes…