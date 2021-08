Enfin l’école – Une bande dessinée des éditions Bamboo

Enfin l’école est une bande dessinée de Jérôme Derache et Cédric Ghorbani, parue aux éditions Bamboo, en août 2021. Un ouvrage plein d’humour qui présente une grande aventure, celle d’élever un enfant et de son entrée en maternelle qui s’avère parfois une épopée !

Manu et Sophie sont chez la pédiatre, pour une consultation, pour leur fille Julia. LE médecin rassure les parents expliquant que la petite va parfaitement bien. Mais les parents sont moins sûrs… La maman trouve que Julia est un peu maigre, mais la pédiatre explique aussitôt que la petite fille est pile dans les courbes de taille et de poids, qu’il faut se rassurer. Mais la mère continue de s’inquiéter et affirme que sa fille tousse parfois… La pédiatre affirme que Julia respire bien et que ses bronches sont bien dégagées. Sophie poursuit, expliquant que sa petite a des problèmes d’audition et qu’il lui arrive de ne pas toujours entendre quand elle lui parle, que son front est bizarrement grand… Puis, le père enchéris présentant des genoux cagneux, des petites mains qui font tout tomber… La pédiatre continue gentiment de rassurer les parents, affirmant que non, tout va bien, mais au bout d’un moment perd patience et les met à la porte. En sortant du cabinet, les parents se rendent compte que leur petite fille est apte pour l’école !

Ce sont donc des gags d’une planche qui sont à découvrir dans cette nouvelle bande dessinée pleine d’humour, dans laquelle on découvre Manu et Sophie qui réalisent que leur petite fille a bien grandi et qu’ils vont devoir la laisser continuer à grandir sans eux… En effet, la petite Julia ne sera plus jamais qu’à eux, mais l’entrée à l’école maternelle est aussi synonyme de quinze ans de galère minimum, entre les rhumes, les poux, les oreillons, la varicelle…Une grande aventure à vivre au quotidien, entre petits et grands tracas, espoirs, amour, chagrins, déceptions, découvertes, apprentissages ou encore amitiés, qui est assez bien décrite dans cet album plein d’humour, de dérision, mais aussi quelques questions existentielles qui nous touchent tous, lorsque l’on laisse nos petits à l’école… Le dessin est assez simple, plutôt rond et expressif, parfait pour l’ouvrage humoristique présenté ici.

Enfin l’école est un album des éditions Bamboo, qui propose de suivre le quotidien bouleversé de Manu et Sophie, jeunes parents qui doivent se faire à l’idée que leur petite Julie est apte à aller à l’école, et qu’elle va apprendre à grandir sans eux…