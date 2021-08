Les histoires du Père Castor – Dragons amoureux !

Dragons amoureux ! est une réédition, dans la collection Les histoires du Père Castor, du récit d’Alexandre Lacroix et Ronan Badel. Un livre souple, paru aux éditions Flammarion, en mars 2021, qui présente une histoire touchante, drôle, pleine d’amour et de courage.

Il était une fois un petit dragon qui s’appelait Strokkur et habitait avec son papa dans une grotte. Les deux dragons étaient en paix avec leurs voisins, les humains. Le petit dragon allait d’ailleurs souvent au village pour jouer avec les enfants de son âge. Un jour, alors qu’il jouait au ballon avec des copains, une catastrophe arriva ! Violette s’approcha de Strokkur et l’embrassa sur le museau. C’était la première fois que Strokkur recevait un bisou. Il faut dire que chez les dragons, on n’est pas très doux et l’on ignore tout des bisous, des caresses et tout ce qui attrait à de la tendresse.

Le récit est tendre et amusant, présentant un petit dragon qui va perdre tous ses moyens devant le baiser d’une fillette. Un moment inattendu, surprenant, qui a pris au dépourvu Strokkur. Ne sachant quoi faire, le petit dragon va laisser échapper le gros bouillon de feu qui remue au fond de lui, puis tenter d’échapper aux autres et surtout à Violette. Malgré les quelques conseils de son père, le petit dragon ne va pas réussir à surmonter cette nouvelle émotion qui sommeille en lui… Ainsi, le récit présente une émotion forte aux jeunes lecteurs, qui vont comprendre que l’amour peut surprendre, faire peur, malgré les bisous et la tendresse. L’histoire est captivante, amusante, présentant la surprise du petit dragon, mais aussi sa solitude et son courage. Le dessin est beau, avec un trait fin et dynamique, assez détaillé, plutôt expressif.

Dragons amoureux ! vient de compléter, dans un format souple, la collection Les histoires du Père Castor, des éditions Flammarion. Le récit est tendre et amusant, présentant l’émotion forte qu’est l’amour, à travers le vécu d’un petit dragon surpris, attendris et courageux.