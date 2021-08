Dr. Good Kids – Une collection de boîtes de jeux

Force de la nature ! et Graines de champions ! sont deux boîtes de la nouvelle collection des éditions Gründ, Dr. Good Kids. Deux jeux sont à découvrir dans chacune des boîtes, pour découvrir, avec Dr. Good, les drôles de spécificités de la nature, ainsi que celles du sport.

La boîte Force de la nature ! se compose d’un quiz géant, avec plus de 1470 questions, ainsi que 48 expressions à mimer, dessiner ou faire deviner, pour s’amuser. Une petite boîte complète pour jouer et apprendre en même temps. Il y a donc une cinquantaine de cartes, avec au recto des questions sur la nature, pour tester ses connaissances et au verso des devinettes à mimer et faire découvrir. Les réponses se trouvent au recto, à la fin des cartes.

La boîte Graines de champions ! est également très complète, présentant aussi un quiz géant, avec plus de 140 questions au recto des cartes, avec, à la fin, les réponses. Au verso des cartes, des expressions à mimer, dessiner ou faire deviner sont à découvrir, pour s’amuser en famille ou entre amis. 50 cartes sont donc à découvrir, pour jouer, s’amuser et apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les sports, dans le monde, et les petites spécificités drôles, remarquables…

La collection Dr. Good Kids se complète avec deux boîtes de jeux, qui présentent chacune deux jeux. Des petites boîtes complètent, pour s’amuser entre amis ou en famille, et découvrir les spécificités de la nature, ainsi que du sport, à travers un grand quiz, mais aussi avec des expressions à faire deviner, à travers le mime ou le dessin. L’ambiance est au rendez-vous, tout comme la bonne humeur et les connaissances, pour découvrir de drôles de choses autour de la nature et des sports du monde entier. Des illustrations sont à retrouver sur les cartes, permettant de mieux s’immerger dans le jeu, pour les enfants à partir de 6-7 ans.

