Un si grand soleil sur France 2 : interview de Fabrice Deville

Fabrice Deville incarne depuis deux ans l’avocat Florent Graçay dans la série à succès de France 2 « Un si grand soleil ». Nous l’avions rencontré en octobre 2019, à Beausoleil lors du Festival des Héros de la Télé. Il nous disait à quel point il était ravi d’avoir intégré la série. Deux ans après, son plaisir est toujours aussi grand. A l’occasion d’une interview réalisée par téléphone, Fabrice Deville nous a parlé avec enthousiasme d’ « Un si grand soleil » et il nous a aussi fait part de ses envies et de ses projets.

L’avocat Florent Graçay dans « Un si grand soleil » sur France 2

Depuis son arrivée dans « Un si grand soleil », Fabrice Deville a vu son personnage Florent Graçay évoluer. Son couple avec Claire (Mélanie Maudran) semble désormais solide. Il a pardonné à cette dernière son infidélité et il forme une famille maintenant stable avec son fils Enzo et Kira, la jeune fille qu’ils accueillent. Récemment, Forent a été au cœur d’une arche narrative avec le retour dans sa vie de son frère, sorti de prison. « C’était émotionnellement pesant. Beaucoup de scènes exigeaient une vraie implication. Mélanie Maudran (qui interprète Claire) m’a beaucoup aidé. Elle a été une partenaire exceptionnelle, dans les moments où Florent craque, où il n’en peut plus de son frère. Il y a eu de la part de Mélanie Maudran un vrai soutien qui a fait que ça été plus facile de pleurer, de se confier. » Il ne sait pas ce que vont réserver les scénaristes au couple qu’il forme avec Claire, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’aimerait pas que Florent trompe la jeune femme.

Fabrice Deville ne tarit pas d’éloges sur ses partenaires, et notamment sur ceux qui constituent sa famille à l’écran : Mélanie Maudran qu’il connaissait déjà, mais aussi Teïlo Azaïs qui joue son fils Enzo et Coline Ramos-Pinto qui interprète Kira. « Ce sont des partenaires admirables. Ils nous obligent à nous remettre en question : ils sont vifs et il faut donc qu’on le soit aussi. Il sont tous les deux très à l’écoute ».

Florent et Fabrice se ressemblent-ils ? En tout cas, Fabrice aime plaisanter, n’est pas le dernier à passer du bon temps avec ses copains tandis que Florent, en tant qu’avocat, véhicule une image d’homme sérieux. L’idée de voir son personnage « se marrer avec un vieux copain qui le réveillerait de ses démons, qui le conduirait dans des bars par exemple » lui plairait bien. En tout cas, Florent fait partie des personnages les plus appréciés de la série. On le complimente souvent sur sa façon de gérer sa famille, sur ses compétences en tant qu’avocat. La frontière entre le comédien et le personnage est souvent mince auprès des téléspectateurs. Que les fans de Fabrice Deville se rassurent, il n’a pas l’intention de quitter la série. « Un si grand soleil est un vrai travail d’équipe : on est très bien accompagnés, mis en avant. Comment ne pas l’apprécier ? Je suis très heureux et épanoui et j’ai de la chance avec les scénaristes qui me donnent souvent de bonnes intrigues à jouer », reconnaît-il.

Un film en préparation

Si la série de France 2 compte beaucoup aux yeux de Fabrice Deville, elle lui laisse aussi du temps libre pour s’adonner à d’autres activités et pour développer d’autres projets.

Il lui arrive ainsi de faire part de son expérience en faisant du coaching en entreprises, afin d’apprendre aux employés à mieux gérer leur stress.

Fabrice Deville a joué dans d’autres séries et dans des longs métrages. Il tient farouchement à sa « liberté de choisir ». Il a envie de s’ouvrir à d’autres univers et d’explorer des aspects que la série ne lui a pas encore proposés. « J’aimerais par exemple jouer en anglais et tourner à l’international mais dans ce métier, on a des envies mais on n’a pas la main ». Il fait confiance au destin même s’il reconnaît que parfois il faut prendre la peine d’aller le chercher. « Les choses viendront quand elles viendront et si on ne me les donne pas, je vais montrer que je sais les faire. »

En ce moment, il a des envies de cinéma, mais pas n’importe quel rôle. Il aimerait interpréter « un gars qui a un passé, avec des casseroles, et qui essaye d’avancer. » Et comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, il nous a confié qu’il était en train d’écrire un film, l’histoire d’un ancien flic qui part à la recherche d’un tueur en séries dans toute la France. Un projet qui lui tient vraiment à cœur : « Ce sera tourné en mode reportages et je vais pouvoir jouer des scènes qu’on ne m’a pas encore données. J’ai envie de tourner dans des lieux un peu particuliers. Je vais partir dans les régions et faire tourner des gens qui ne sont pas acteurs. Ca va me prendre du temps et de l’énergie. J’ai envie que ce projet qui me tient à cœur soit mené à bien. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. L’idée, c’est d’arriver à ce que ce soit un film participatif. Qui m’aime me suive ! »

Un film plein d’humour en perspective où Fabrice Deville n’aura pas peur d’être ridicule et d’aller dans les clichés. Il suffit de jeter un coup d’œil à ses vidéos sur youtube pour avoir un aperçu de ce qu’il peut faire ! Il a déjà en tête plusieurs scènes où il se tourne en dérision. En tout cas, il a suffisamment éveillé notre curiosité pour que nous ayons hâte de voir ce film qui s’annonce plein de surprises.