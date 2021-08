Les tireuses à bière professionnelles, une nécessité ou un luxe

Dans le monde de la restauration et de l’événementiel, la cadence est élevée, les demandes s’enchaînent et commander une bière est la devise. Dans ce sens, la technologie vient encore une fois à l’aide de l’humain, cette fois-ci avec la tireuse à bière professionnelle. En effet, cette machine s’est avérée être indispensable à un service irréprochable.

Qu’est-ce que la tireuse de bière professionnelle ?

On appelle tireuse à bière professionnelle la bière à la pression qui est servie dans un fût au lieu d’autres récipients (bouteille, canette, etc.).

L’essence de l’existence de cette machine remonte à 1785 où Joseph Bramah s’est approprié ce moteur à bière en le brevetant. Ce qui était connu auparavant est de transporter la bière du tonneau au client. Le concept de bière à pression n’a vu le jour que dans les environs des années 1900.

Pourquoi est-ce avantageux d’avoir une tireuse à bière professionnelle ?

Le fait que cette tireuse de bière professionnelle soit un moyen efficace pour vos événements n’implique pas forcément une disposition spacieuse. En effet, les nouveaux modèles, de par leurs tailles pratiques peuvent être installés n’importe où (buffet, bar, etc.).

Sa capacité de 20 à 30 litres permet un service de masse plus fluide et évite les remplissages fréquents qui ont tendance à irriter les invités. Ces derniers seront donc satisfaits malgré la demande élevée.

Bien que le terme “professionnel” caractérise cette machine, son usage peut également profiter à des particuliers.

Profiter de votre bière préférée dans le cadre que vous choisissez est maintenant possible grâce à cet outil de génie !

Quels avantages concrètement ?

Ecologie :

Si vous êtes adepte de la smart consommation vous verrez directement en quoi la tireuse à bière professionnelle est un investissement rentable, et plus important, long termiste. En effet, acheter un pack de bière est plus coûteux aussi bien financièrement qu’écologiquement ! Pour une soirée ou un événement d’une trentaine de personnes, les cas de figure sont clairs : un fût de 20 à 30 litres ou une dizaine de packs de 20 bouteilles : le choix est vite fait, et les dégâts sur l’environnement sont rattrapés.

Facilité d’utilisation :

Tirer sur le poignet pour un verre bien mousseux directement du fût, que demander en plus ?

En effet, aucune complexité technique n’est requise pour déguster vos bières chez vous comme au bar !

Fiabilité du goût au prix minime :

Vous vous dites dégustateur de bière ? Vous rejoindrez donc sûrement l’avis de plusieurs amateurs de bière qui font l’éloge du goût que garantit la tireuse de bière professionnelle.

Pour aller plus loin dans le détail, parlons pasteurisation. Cette dernière consiste à tuer la levure active dans la bière pour garantir un degré de sûreté pour le consommateur, cependant, la maturation et la saveur sont perdues dans le processus ( filtration, pressurisation, stockage). En effet, contrairement à la bière en bouteille ou en conserve, celle de la tireuse à bière professionnelle n’est pas pasteurisée. Dans ce cas, la levure demeure active ce qui implique la nécessité de prendre des mesures de sécurité en ce qui concerne la conservation des fûts et leurs températures par exemple.

Le concept de la brasserie à domicile a fait des ravages parmi les consommateurs depuis son apparition. Qui ne voudrait pas profiter de la même qualité de bière à prix réduit ?

Les calculs ont été faits avant et le fût est évidemment plus rentable que les packs de bières.

Quelques conseils pour une utilisation optimale :

Utiliser la machine correctement :

Il est conseillé par les experts du domaine qu’avant d’utiliser la machine, il est préférable de préserver le fût au frais pendant environ 10 heures pour une meilleure température.

Également, en terme d’entretien, l’important est d’empêcher l’encrassement du tuyau désigné à usage unique. Pour ce faire, il est nécessaire de le changer à l’épuisement de chaque fût.

Débrancher la machine après utilisation :

Maintenir la température du fût ne veut pas forcément dire laisser la machine branchée en continu. Après utilisation de la machine, débranchez la, retirez le fût restant et gardez-le au frais (réfrigérateur) pour une prochaine utilisation. De cette manière vous contribuez à la pérennité de votre tireuse à bière professionnelle.

En somme, les tireuses à bières sont finalement un luxe nécessaire pour tout amateur de bières ! Quand est-ce que sauterez-vous le pas pour vous procurer la vôtre ?