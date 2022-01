Pascal LAC ouvre une nouvelle boutique à Cap 3000 et invite le Carnaval de Nice dans ses galettes des rois

En 2022, la Maison LAC s’agrandit encore ! Après l’ouverture d’une boutique et d’une salle de cours attenantes au laboratoire de la Trinité en 2019, Pascal LAC continue son expansion et s’installe à CAP3000. Jusqu’à présent, un corner aux couleurs et saveurs de la Maison était disponible aux Galeries Lafayette. A partir du mois de janvier, les clients du centre commercial pourront désormais découvrir une toute nouvelle boutique de 100m2, la cinquième du chocolatier.

Pascal LAC invite le Carnaval de Nice dans ses galettes des rois

L’année 2022 démarre fort en goût ! Après vous avoir régalé pour les fêtes avec ses bûches et ses entremets, le chocolatier azuréen Pascal LAC présente sa collection de galettes des rois pour l’Epiphanie : de moelleuses brioches et des frangipanes. Il y en a pour tous les goûts. A la galette traditionnelle à la crème frangipane s’ajoutent trois créations originales : chocolat, pistache framboise et la Miss Tatin avec ses pommes au caramel rôties au four.

Durant tout le mois de janvier, les boutiques de la Maison LAC invitent les rois et pas n’importe lesquels … les rois du Carnaval de Nice. En collaboration avec la ville de Nice, le chocolatier a inséré dans ses galettes des fèves à l’effigie des chars de l’événement qui célèbrera le règne du Roi des Animaux du 11 au 27 février 2022. La Ratapignatatouille, la commère du Vieux Nice, les animaux en peluche, le babau niçois, au total ce sont 7 fèves originales à collectionner soit 7 bonnes raisons de déguster ces créations gourmandes signées Pascal LAC.

« Depuis des années, nous prenons plaisir à valoriser notre belle Côte d’Azur dans nos créations avec notamment les Pavés Masséna (inspirés par le dallage de la Place Masséna), les chocolats #ILoveNice ou encore la « Chaise de SAB » en chocolat réalisée en collaboration avec l’artiste Sabine Géraudie. Pour l’épiphanie, nous souhaitons continuer à exprimer notre amour pour Nice en rendant hommage au Carnaval de Nice en reprenant sur nos fèves, les dessins des chars de l’édition 2022 », affirme le chocolatier Pascal Lac.