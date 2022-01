Drôles de trous – Cherche papa monstre

La collection Drôles de trous, des éditions Nathan, se complète avec le titre Cherche papa monstre, paru en novembre 2021. Un livre ludique, de Didier Balicevic, avec, à chaque page, un trou de plus en plus petit, pour découvrir, à chaque fois, une surprise !

Niflette, une petite chauve-souris, en a assez d’être seule, dans sa grotte humide et sombre. Elle décide de partir à la recherche d’un papa monstre. Un papa réconfortant, pour se blottir dans ses bras ! Le Cyclope, sur son île, n’a d’œil que pour ses moutons. Il les fait jouer… Niflette, elle, préfère voler et s’échapper ! L’Ogre ne pourrait pas être un bon papa ! En effet, il adore les enfants, mais surtout au souper, pour les croquer. De Niflette, il n’en ferait qu’une bouchée. Alors, la petite chauve-souris s’envole un peu plus loin. Elle y découvre le Loup-garou qui apprend à ses petits loups à hurler.

La petite chauve-souris n’en peut plus d’être seule, alors elle part à la recherche d’un papa. Un monstre qui pourrait s’occuper d’elle et la réconforter. C’est une belle quête qui est présentée aux jeunes lecteurs, qui vont s’amuser de ses rencontres, mais surtout découvrir l’univers fantastique des monstres. Des créatures qui peuvent faire peur, mais qui s’avèrent plus amusantes et rigolotes, dans cet album. Le voyage de Niflette est plein de rencontres et de rebondissements, présentant sur chaque page un trou de plus en plus petit. Des surprises sont à découvrir à chaque fois, et les trous amusants et ludiques à manipuler pour les enfants. Le texte est simple et entrainant, décrivant la scène pour les tout-petits, qui enrichissent aussi leur vocabulaire. Le final est adorable et attendrissant. Le dessin est rond, expressif et coloré, offrant un univers amusant et dynamique à découvrir.

Cherche papa monstre est un nouveau titre de la collection Drôles de trous, des éditions Nathan. Un livre carré, cartonné et ludique, qui présente sur chaque page un trou de plus en plus petit, qui chaque une surprise à chaque fois, qui présente aussi une belle histoire, un voyage divertissant.