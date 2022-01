Nota Bene, tome 4, La Mythologie égyptienne

La Mythologie égyptienne est le quatrième tome de la série Nota Bene, de Benjamin Brillaud, dont la chaîne YouTube Histoire atteint les 1,8 millions d’abonnés. La bande dessinée, parue aux éditions Soleil, fin novembre 2021, est aussi de Mathieu Mariolle et Phil Castaza.

On retrouve Benjamin Brillaud, sur un dromadaire, en Egypte, prêt de pyramides. Il explique que lorsqu’on parle d’Egypte, on pense immédiatement aux pyramides, sphinx, momies, pharaons… Mais, il y a aussi ses dieux si particuliers. Cléopâtre apparaît et, fâchée, affirme qu’on l’a oublié ! Benjamin affirme qu’une telle dirigeante ne peut s’oublier. Aussi, il explique que Cléopâtre était surtout une femme très intelligente, proche du peuple et qui parlait de nombreuses langues. On est loin du cliché de la beauté fatale, avec son nez pointu ! La Mythologie égyptienne a encore aujourd’hui un impact sur notre imaginaire, alors qu’elle regroupe les croyances des anciens égyptiens, qui ont vécu il y a plusieurs milliers d’années avant notre ère. La Mythologie égyptienne est assez peu ou bien connue, car elle est source de fantasmes, de raccourcies et d’idées reçues.

Ainsi, Benjamin Brillaud va tenter de tout décortiquer, pour présenter les différents dieux de la Mythologie égyptienne, ainsi que leurs histoires, leurs liens… La bande dessinée documentaire de vulgarisation est assez bien construite et captivante. En effet, le narrateur arrive à attiser la curiosité, et à faire des histoires de la mythologie, des récits intéressants, riches et captivants, avec quelques commentaires, et mises en scène amusantes, modernes. L’histoire est ainsi dépoussiérée, pour y découvrir les divinités et les croyances de l’Egypte antique. Anubis, Osiris, Isis, Râ ou Rê, sont ainsi dévoilés, et n’auront plus de secret, après cette lecture enrichissante. La mort, l’éternité, les dieux et déesses, les croyances, sont autant d’éléments à découvrir, avec des aspects parfois loufoques, amusants. Le dessin est rond, dynamique et expressif, assez plaisant et satisfaisant.

La Mythologie égyptienne est le quatrième tome de la série de vulgarisation de l’histoire Nota Bene, des éditions Soleil. Un album plaisant, riche et intéressant, qui invite à embarquer sur le Nil, pour découvrir les divinités, les croyances et les histoires de l’Egypte antique.