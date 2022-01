Mon livre sonore à toucher – Les animaux sauvages

Les animaux sauvages est un nouvel album de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne, paru en décembre 2021. Un livre amusant et captivant, pour les jeunes lecteurs qui vont appuyer sur les puces sonores et découvrir les cris des animaux sauvages.

Dès la couverture, les enfants, à partir d’un an, sont invités à actionner la puce sonore, pour entendre le loup hurler. A la première double page, ce sont les animaux de la montagne, qui sont à découvrir. Là-haut, une ourse et son petit attrapent des poissons. Les ours grondent, lorsqu’on appuie sur la puce sonore à côté. Les étoiles dans le ciel sont en relief, ou plutôt creusées. Les enfants peuvent ainsi toucher et sentir, du bout des doigts, les contours. Un loup hurle dans les montagnes. Les pages sont également ajourées, permettant de jouer avec les trous et de découvrir, avec surprise, ce qui se cache derrière.

Le livre sonore est bien construit et attrayant, avec les animaux sauvages de toute la planète à découvrir. En effet, il y a les bêtes de la montagne, mais aussi de la banquise, de la savane, du désert et de la forêt tropicale. A chaque double-page, les jeunes lecteurs découvrent un nouveau lieu, avec des animaux à écouter, en actionnant les puces sonores. Ils apprennent les noms des animaux et leurs cris, pour les reconnaître, au fur et à mesure des lectures. Les creux, à retrouver dans chaque illustration, et les trous, offrent une dynamique visuelle et tactile attrayante. Les enfants ne pourront s’empêcher de toucher, suivre, passer un doigt… Le texte est simple, adapté, présentant la scène, l’environnement et les animaux. Le dessin est très plaisant, doux et coloré, il est expressif, présentant un bel univers graphique.

Les animaux sauvages est un nouveau titre de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne. Un livre interactif, coloré, doux et captivant, qui propose d’écouter les animaux sauvages de tous horizons, avec l’aide de puces sonores à actionner.