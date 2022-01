Organiser un Enterrement de vie de jeune fille à Montpellier : Les meilleures activités EVJF

Voici venu le moment tant attendu mais aussi très stressant d’organiser l’EVJF de votre meilleure amie. Vous la connaissez bien et c’est une destination au soleil que vous avez choisie. Mais parce que l’idée de rester sur la plage pendant tout le week-end ne vous séduisait pas totalement, vous souhaitez aussi une destination bouillonnante et riche en activités c’est pourquoi vous avez décidé de lui préparer un enterrement de vie de jeune fille à Montpellier. Excellente idée ! Pour vous aider dans la multitude d’offres que vous pourrez trouver sur le net, nous vous avons mâché le travail pour vous présenter les 5 meilleures activités EVJF à Montpellier, les plus tendances et les plus appréciées des participantes.

L’incontournable chasse au trésor “Le trésor de la mariée”

Géniale, surprenante, excellente, exceptionnelle, voici tous les qualificatifs que vous pourrez trouver sur internet qui qualifient cette activité exclusive créée par My EVJF. Et on comprend pourquoi ! Imaginez vous découvrir Montpellier en résolvant des énigmes entre copines (ok ça c’est basique) mais surtout en passant de surprises en surprises : dégustation de pâtisseries, de boissons fraîches, cadeaux, shopping (du vrai) … Tout cela ponctué de gages (de bon goût), de challenges et surtout d’un superbe bijou en cadeau pour la future mariée si vous trouvez le trésor (tout le monde le trouve). En plus cette activité dure 3 heures donc c’est parfait pour couvrir un après-midi de détente et de fun. La reine du jour sera aux anges avec ce moment exceptionnel et tous ses cadeaux. Foncez pour réserver car il y a peu de disponibilités !

Le moment souvenir avec le shooting photo EVJF

Aucun doute qu’un enterrement de vie de jeune fille digne de ce nom doit absolument comporter un shooting photo. C’est l’activité idéale pour passer un bon moment entre copines, rigoler et repartir avec de magnifiques photos. Quoique ce dernier point ne sera pas toujours assuré car de nombreux photographes amateurs proposent leurs services à des prix attractifs et là, c’est le drame ! Une seule solution existe pour éviter ce genre de problèmes : faites appel à l’agence Photographe EVJF à Montpellier (@photographeevjf) et vous serez certaines d’avoir les plus belles photos, les plus tendances. En effet, tous leurs photographes sont des spécialistes de la mode et sont, en plus, hyper sympathiques. Les photos sont vraiment magnifiques (jetez un coup d’oeil sur leur instagram @photographeevjf) et vous en recevez plus de 80 ! Pour couronner le tout l’agence propose aussi des lots d’accessoires hyper tendances et des idées de tenues, tee-shirts…etc. Le super plan !

Le Hammam, le vrai, pour un moment détente entre copines

Le vrai, oui ! Car il y a là encore tellement d’offres de mauvaise qualité qu’il devient rare de trouver un établissement qui correspond à nos attentes tant en termes d’hygiène que de qualité et de prestations. Encore une fois proposée par l’incontournable MY EVJF Montpellier, c’est dans un temple de la relaxation, thés et sucreries à la main, que vous passerez ce super moment entre amies pour vous raconter tous les secrets de votre vie. La future mariée sera conquise et ne vous remerciera jamais assez pour cette pause détente avant le mariage dont l’organisation la stresse depuis des mois. Bien entendu le lieu qui vous fera penser que vous êtes au Maroc, est privatisable et offre la possibilité de faire des massages pour un maximum de plaisir. C’est un lieu secret qui vous fera vibrer de bonheur.

La pause piscine et jacuzzi

SI vous voulez vous plonger dans 2 heures de plaisir, vous pourrez aussi profiter de l’offre Piscine + Jacuzzi + Champagne + Massage. Cette combinaison absolument parfaite vous fera oublier les soucis du quotidien en partageant cet excellent espace totalement privatisé pour votre groupe pendant deux heures. La piscine est immense, entourée de transats. Le must est qu’elle est couverte donc pas de souci pour les jours de pluie ou de froid. Un massage pour la future mariée ? Non, un massage par personne ! Et bien sûr le champagne et les petits détails sucrés pour parfaire ce moment de plaisir. Idéal avant votre soirée du samedi, qui sera sans aucun doute mouvementée.

Autour de la gastronomie

La future mariée est-elle plutôt gourmande ? Montpellier offre là encore d’excellentes prestations culinaires. Vous y trouverez de nombreuses adresses très renommées et des établissements tendances. Mais encore une fois, il y a du très bon et du très mauvais. Pour ne pas faire d’erreur, regardez bien les commentaires sur les plateformes de réservation. Mais si vous voulez être surprises, réservez les yeux fermés le Secret Diner ou le Secret Brunch.

Au delà des repas, ce sont aussi des activités DIY qui s’offrent à vous tels que les ateliers de cuisine, les ateliers de création de cupcake, de cocktails. Ces activités do it yourself sont très à la mode et souvent très appréciées par les team bride car on rigole, on mange bien et on se détend tout en s’instruisant. Le combo parfait non ?

Allez les filles, il ne nous reste qu’à vous souhaiter un excellent EVJF à Montpellier et surtout n’oubliez pas, c’est la future mariée la reine du week-end alors choisissez les activités en fonction de ses goûts et de son profil.