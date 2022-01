On est tous le vieux d’un autre au Théâtre du Gymnase Studio Marie Bell

Qui n’a jamais levé les yeux au ciel en entendant les propos borderline d’un grand-oncle éméché à la fin d’un repas de famille ? Saisissant à bras-le-corps cette thématique des personnes âgées sans filtre, mais également détentrices de la sagesse de l’expérience, Anne Cangelosi brosse un portrait au vitriol d’une “mémé casse-bonbons” dans cet excellent seul en scène : “On est tous le vieux d’un autre”.

Depuis le 22 décembre 2021 et jusqu’ au 27 février 2022, n’hésitez pas à aller assister à cette pièce hilarante et émouvante à la fois au Théâtre du Gymnase Studio Marie Bell à Paris.

Le pitch du spectacle :

Un voyage initiatique hilarant dans lequel Joséphine découvre à 85 ans que les autres ne sont pas ses ennemis. Joséphine, octogénaire raciste délicieusement horripilante, gagne un voyage pour ce qu’elle pensait être son destin : voir l’obélisque. Mais son rêve se transforme en cauchemar : elle se retrouve … en Egypte ! Pour la première fois de sa vie, elle se confronte aux autres. Ses préjugés envers les étrangers et les jeunes n’ont d’égal que ceux dont elle est victime elle-même en tant que « vieille ».

Un road-trip drôle et émouvant sur les préjugés, sur la bêtise et sur l’ignorance. Un véritable voyage initiatique au pays des merveilles, qui prouve qu’avec un peu d’ouverture d’esprit, l’Autre est une source de richesse et un ami !

À 85 ans, Joséphine découvre que tout est encore possible !

Avec Anne Cangelosi sur une mise en scène d’Alexandre Delimoges et un texte d’Anne Cangelosi et Alexandre Delimoges.

Quelques mots sur la comédienne et co-auteure du texte :

Anne Cangelosi a reçu le Prix « Meilleur spectacle Festival d’Avignon 2018 » ainsi que de nombreuses récompenses dans des festivals ou à l’Académie française. Elle incarne avec force et humour cette vieille dame aussi détestable que drôle et touchante, qui nous en apprend tant sur nous-mêmes.

Mon avis de spectatrice :

Joséphine est la mémé qu’on adore détester. Elle représente toutes les nuances de l’être humain avec ses caractéristiques désopilantes, tendres, touchantes et détestables. J’ai été bluffée par le naturel et la justesse du jeu d’actrice d’Anne Cangelosi qui incarne à la perfection ce personnage caricatural. On ne s’ennuie pas une seconde, un rire amène l’autre en cascade sans aucun répit. Cependant, sachez qu’il existe plusieurs sortes de rires : chaleureux, ironique, jaune, choquant… Chaque réplique explore tous ces registres tour à tour pour construire un spectacle solide, à l’écriture savante, aux intentions subtiles mais tranchées.

Dans ce spectacle “On est tous le vieux d’un autre” d’Anne Cangelosi et Alexandre Delimoges , la mise en scène sans fioritures met le focus sur la comédienne. Elle fait preuve d’un talent incroyable pour raconter par petites touches ce récit d’une véritable aventure dans son quotidien monotone. J’ai beaucoup aimé l’interaction avec le public qu’elle prend pour confident mais qu’elle s’amuse aussi à bousculer par ses petites remarques cinglantes.

Faites vous du bien, allez au Théâtre, soutenez les artistes qui ont besoin de leur public pour donner toute la dimension à leur talent. “On est tous le vieux d’un autre” est un bol d’air frais dans notre quotidien anxiogène, avec un texte puissant, servi par une comédienne de génie. Bon spectacle !

Théâtre du Gymnase 38 Bd de Bonne Nouvelle, 75010 Paris M° Bonne Nouvelle

01 42 46 79 79 L.9 sortie rue du Sentier, L.8 sortie rue du Sentier

Au Festival d’Avignon 2022 au Théâtre de la Tache d’Encre Rue des Teinturiers Avignon