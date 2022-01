Tranche de vie – un recueil de poésie de Laurence Wagner

Aujourd’hui, je vous présente un recueil de poésie ! Il s’agit de celui de Laurence Wagner intitulé « Tranche de vie ». Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom puisqu’elle a été primée pour plusieurs de ses poèmes. Mais le recueil dont je vais vous parler est un recueil de poèmes sans prétention. Un recueil accessible à tous !

Tout d’abord, j’ai été étonnée par le côté populaire des textes. J’étais restée sur mes vieilles lectures d’école qu’on nous faisait étudier en cours de français. Je m’attendais à quelque chose du même genre. Mais il n’en est rien ! J’ai été surprise de découvrir des poèmes au contenu moderne (par exemple l’auteure parle de « courriels » dans l’un d’eux, ça m’a amusée), et à l’écriture très simple, abordable.

Et les sujets sont très variés. Il s’agit d’une « Tranche de vie » certes, celle de l’auteure en l’occurrence, mais puisqu’elle parle de tout ce qu’elle ressent, ce qu’elle voit, ce qu’elle entend… au bout du compte, elle évoque un peu de tout. Les titres de ses poèmes sont donc très éclectiques : « L’enfant et la marelle », « Paradis », « Un mariage gai », « Alzheimer »…

« Comme le petit prince de Saint-Exupéry Notre amitié est le plus beau cadeau de la vie »

Extrait de « Amitié »

Laurence Wagner explore le monde de tous les jours en poésie. Elle fait parler son cœur, et tout ça résonne en nous ! Car on comprend ses messages sans se forcer, en toute simplicité, et ils évoquent des choses aussi simples que les joies, les peines, les tristesses, les espoirs…

« Allumons pour eux les bougies de l’espérance Pour qu’ils ne s’éteignent jamais dans l’indifférence »

Extrait de « La France pleure ses enfants »