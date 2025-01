Pedro Alves : « Starmusical est un spectacle musical, un vrai, bien au delà d’un simple concert tribute »

Starmusical, le spectacle feel-good qui rassemble plus de 50 ans de comédies musicales sera présenté du 13 au 15 février 2025 au théâtre des Folies Bergère avant une grande tournée dans tous les zéniths de France. Piloté par le metteur en scène David Alexis, ce show mêle chansons incontournables, chorégraphies, jeux de lumières, esthétique scénique, costumes diversifiés, musiciens en live… un savant cocktail pour vivre ou revivre les plus grands tubes des comédies musicales.

Pedro Alves, du spectacle musical « Les 10 commandements » nous dépeint avec passion ce show.

« STARMUSICAL est un spectacle musical, un vrai, bien au delà d’un simple concert tribute affirme t-il. L’idée a été de réunir un grand nombre de vedettes des comédies musicales françaises, que le public a aimé dans les 30 dernières années. Vous y retrouvez donc des artistes de Roméo et Juliette, des Dix commandements, de Starmania, de Molière l’opéra urbain, Mamma Mia, Starmania etc. Chacun va y chanter les chansons de son spectacle à succès, et puiser dans les plus grands tubes des comédies musicales des 50 dernières années. Le tout en live avec des musiciens, des danseurs, un décor incroyable. Ça va être une tournée énorme ou le public va retrouver l’énergie et la beauté qui l’a fait aimer ces spectacles. »

Le public verra sur scène une troupe de 15 artistes toutes générations confondues accompagnés par 5 musiciens et 10 danseurs » Il y aura Renaud Hantson de Starmania, Florent Mothe de Mozart l’opéra rock, Louis Delors et Sébastien Agius de 1789, Sophie Delmas de Mamma Mia, Dominique Magloire d’autant en emporte le vent, Moi-même et Anne Warin pour les Dix Commandements, Hakob de Je vais t’aimer, Philippe D’avila de Roméo et Juliette, David Alexis de Molière l’opéra urbain, Vanina pietri, Yoni et Amalya que l’on a découvert dans beaucoup de spectacle musicaux et /ou dans the voice. Et la mémoire me manque la désolé, mais je pense avoir fait le tour ( rires) et je ne cite qu’un seul de leurs spectacles, ils en ont tous fait plusieurs! Le niveau vocal et scénique est impressionnant et sera à la hauteur des plus grand tubes du genre. »

Avec un lancement le week-end de la Saint-Valentin, le 13, 14 et 15 Février au Théatre des Folies Bergère à Paris, la troupe se prépare à cette première prestation et la tournée dans toute la France. Des répétitions intenses et énergivores selon l’artiste: « Il y a une première phase de répétitions avec les musiciens, puis avec les danseurs, et enfin tous ensemble dans les décors. STARMUSICAL est une tournée ambitieuse qui promet de laisser le public sans voix face à autant d’effets et d’énergie »

A la question de savoir si le show trouvera son public, le chanteur est d’une certitude absolue : « Je pourrais même le parier ! « J’y crois dur comme fer. Le public aime la qualité, le talent, les grands décors, les chorégraphies dingues, les lumières dans tous les sens et des musiciens en live, l’ensemble est rare et sera l’ADN de STARMUSICAL. Si j’avais UN spectacle à conseiller en 2025 ça serait celui la. Personne ne restera sur sa faim !

Des reprises en solo, en duo ou en collégiale des grands standards du patrimoine musical, l’auditoire pourra s’attendre au meilleur, au grand show, à la générosité, aux plus grandes voix sur les plus belles chansons nous explique Pedro Alves. STARMUSICAL est une prouesse ambitieuse porté par Cheyenne Productions à qui l’on doit les plus grandes tournées française depuis plus de 30 ans !

Et de terminer avec un mot pour les spectateurs : Venez ! ( rires)

Le +

Une anecdote pendant les répétitions ?

Je me suis laisser prendre au piège de l’émotion durant les répétitions, en ayant devant moi en vrai les grands interprètes qui m’ont fait rêver durant plus de 20 ans. Ils étaient là devant moi, à chanter avec moi… c’est fou. Et j’espère que cette émotion sera celle que ressentira le public dans la salle. Alors nous aurons gagné.

Votre moment préféré de la comédie musicale ?

La première chanson, qui tape tellement fort scéniquement et musicalement, que le public va se dire «wouhaou !!! Si ça commence aussi fort, que vont ils faire pendant 2 h? »…. Bah nous démarrons fort et cela ne va que grandissant! C’est vraiment très beau.

Votre chanson coup de cœur et pourquoi ?

L’envie d’aimer… car Daniel Levi est à jamais dans un coin de mon cœur partout où je vais, et chanter cette chanson sur scène restera pour toujours un exercice émotionnel intense.

Quel est votre état d’esprit quelques semaines avant la première ?

Serein, anxieux et impatient. J’ai hâte d’être face au rôle le plus important d’un spectacle, celui que tient le public.