Éclipse Humaine – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Après que la mère de Hayato ait attaqué Seita, sa conscience se retrouve, à vivre « dans » son ami, à travers le troisième œil lui ayant poussé sur le front ! Tandis qu’une entité inquiétante se loge dans son corps, comme pendant cette « Éclipse Humaine » contaminant peu à peu les habitants.

Il va falloir trouver un moyen de remettre chaque chose à sa place, et l’arrivée d’un mystérieux policier leur permet de mieux comprendre le phénomène… Mais qui est-il exactement ?

Les zombies continuent d’affluer, mais quelques réponses pointent le bout de leur nez dans le second tome de ce thriller horrifique.

À retrouver le 8 janvier 24 chez Glénat Manga !!(+15)

Le décor du second tome :

Seita se rappelle l’horreur de sa « transmutation » inattendue. D’abord l’attaque de la « mummily » où il perd un de ses yeux, qu’Hayato, pour une raison inconnue, avale !!! Depuis, sa conscience vit dans Hayato, et n’a qu’une idée en tête : récupérer son corps.

Le problème, c’est qu’il est encore à l’hôpital. Et d’ailleurs, il semble qu’il aille beaucoup mieux. Les médecins n’en reviennent pas : son œil a repoussé tout seul ???

Aussi, Hayato/Seita et Rena décident d’aller lui rendre visite. Mais, pendant leur attente dans la salle principale, Rena disparaît. Heureusement, les garçons se souviennent de ce harceleur qui lui posait problème. Et commencent leurs recherches.

Pendant ce temps, on retrouve Rena dans les toilettes, assise à même le sol, les mains liées derrière le dos. Son agresseur est effectivement là, et lui déclare une flamme dont elle n’avait même pas connaissance. De fil en aiguille, celui-ci commence à muter.

Heureusement, au moment le plus critique, Hayato/Seita la retrouve, mais sont dépassés par la tournure des événements. Quand soudain, apparaît le salvateur… Un jeune homme qui perçoit directement Seita, à l’intérieur d’Hayato….

Le point sur le manga :

On attendait beaucoup de réponses à l’intrigue posée dans le premier tome d’Éclipse Humaine et c’est chose faite. Mitsuchiyomaru éclaircit notre chemin au milieu de cette soudaine « épidémie » de zombification !!! Qui n’en est pas vraiment une en fait !!

De quoi nous intriguer encore plus, avec l’arrivée de la sœur jumelle de Seita, et de cet étranger possédant certains pouvoirs, comme eux : voir les esprits. En parallèle, l’enquête menée par les services de police avance pas à pas, grâce au nouveau venu. Tandis que l’amitié et le rapport entre les deux personnages principaux, s’intensifient, comme « forcée » de fonctionner à cause de leur état.

La mangaka continue de nous présenter en fond de récit, une société malade, où certains êtres sont plus sensibles à la déviance, et/ou la malhonnêteté humaine, et la transforme en ce thriller horrifique aux Éditions Glénat Manga.

L’ambiance générale est toujours sombre et un brin glauque, avec les illustrations particulièrement impactante, de Yuki Sato, comme lors de l’épisode de l’enlèvement de la jeune Rena par son agresseur, ne faisant que rajouter à l’angoisse totale générale.

La conclusion :

Un second tome particulièrement « complet » grâce à l’avancée des différents points évoqués dans le premier opus. Éclipse Humaine prend un tournant assez fantastique qui surfe plus sur les légendes japonaises autour des défunts, de l’âme, toujours avec l’accent de cette société où les humains sont « impurs » et imparfaits. On pense particulièrement aux Mononoké ou aux onryô, des esprits responsables des tourments humains. Et cela ajoute à notre intérêt pour ce scénario et l’histoire de ses personnages que nous retrouverons bientôt aux Éditions Glénat Manga. (Suite le 02 avril 25 !!!)