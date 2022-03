Petits poèmes pour y aller est un ouvrage de Carl Norac, illustré par Anne Herbauts, paru aux éditions L’école des loisirs, en février 2022. Un livre, sous le format d’un roman, qui propose, aux petits et grands lecteurs, des poèmes inspirants, pour aller de l’avant.

Le poème peut être simple, des regards, des mouvements de lèvres, la façon de caresser une peau, une carapace… Un poème c’est parfois, une façon de saluer, de tendre une main ou une banderole. C’est aussi une manière de dire et d’encourager certaines personnes. Un poème, selon Carl, c’est, à la fois, pas grand-chose et tout l’univers.

Ainsi de suite, des poèmes, plus ou moins longs et grands, invitent à partir en voyage, à découvrir le fond des choses. La nature, le vent, les arbres, mais aussi les relations, la confiance, et tant d’autres thèmes abordés dans ce recueil plaisant à découvrir et à lire. Les poèmes proposent à découvrir des lieux, le monde, les autres, ou même nous-mêmes, pour découvrir la vie, des petites choses si importantes, parfois insignifiantes, mais qui font un grand tout. Les textes plus ou moins courts invitent à se poser, à faire une pause, à prendre du recul, à ralentir, à arrêter de râler, à découvrir la vie autrement. Les poèmes sont accompagnés d’illustrations d’Anne Herbauts, avec son graphisme et son travail particuliers. On aime à retrouver cet homme à la découverte de tout, au fil des pages et de la lecture.

Petits poèmes pour y aller est un ouvrage de Carl Norac, paru dans la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre au format roman qui invite, à travers des poèmes, textes courts, à prendre du recul sur la vie et les choses, à observer, patienter, échanger, écouter…

