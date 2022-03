L’importance d’une carte de visite pour ta activité professionnelle

Aujourd’hui, les entrepreneurs et les professionnels qui désirent occuper une position prédominante dans un segment de marché doivent s’occuper d’adopter des stratégies de communication et marketing. En effet, l’avènement du Web n’a pas remplacé l’importance des outils de communication comme les cartes de visite.

carte de visite

Si tu connais déjà l’efficacité de réaliser une campagne promotionnelle sur mesure pour les services professionnels que tu vas promouvoir, nous avons une solution: tu pourras jeter un œil aux options d’impression en ligne sur Bizay.

Les experts de communication et marketing suggèrent de planifier des activités de promotions qui arriveront à supporter ta croissance professionnelle.

Le premier pas à faire sera la réalisation d’une carte de visite qui reflète l’image et l’identité de ta compagnie. Il s’agit d’un processus nécessaire quand on souhaite obtenir une image de marque spécifique et ponctuelle, afin de gagner des nouveaux clients et montrer ses compétences.

Comment choisir une carte de visite

La première règle à suivre pour réaliser des cartes de visite à la hauteur de ta tâche sera d’être original.

Comment tu peux le faire? La réponse est très simple: en choisissant des professionnels comme Bizay, tu pourras personnaliser tes outillages de communication dans les plus petits détails.

Le choix de l’aspect esthétique est plus important que vous pourriez penser, parce qu’une carte de visite donne immédiatement des premières informations sur ta compagnie / tes activités professionnelles.

Nous suggérons de commencer par le choix des dimensions de ta carte de visite. Le format le plus apprécié est européen ( 55×85), mais tu pourras aussi préférer une carte de visite mini ou rectangulaire.

Ces dernières typologies sont les plus conseillées pour les professionnels qui travaillent dans un domaine artistique et consacré à la créativité.

Il y a un autre aspect à considérer pour obtenir une carte de visite efficace et originale: le matériel. Dans ce cas, nous devons souligner que Bizay propose des papiers sélectionnés et de qualité.

Un des plus appréciés est le papier couché, mais tu as aussi la possibilité d’oser si tu veux transmettre ton audace. Par exemple, Bizay offre un papier multiloft ( disponible en 7 couleurs) ou un papier autocollant: sans doute, des solutions uniques et d’impact.

Enfin, tu auras toujours l’occasion de consulter des designers experts si tu es à la recherche d’une carte de visite personnalisée et qui arrive à offrir une image bien définie de ta compagnie.

Naturellement, tu ne dois pas te préoccuper d’avoir un budget limité: Bizay a fait du rapport qualité / prix un des points forts. En effet, il y a toute une série de cartes de visite en promotion parmi lesquelles tu pourras individualiser les plus adaptés à ton identité professionnelle.

Pour les amants des détails, on conseille de beaucoup réfléchir sur les couleurs à utiliser: ils ont la capacité d’attirer immédiatement l’attention des clients. Bizay suggère, par exemple, d’associer les couleurs aux messages qu’on désire transmettre à travers une carte de visite.

Si tu es en train de promouvoir une start-up “jeune” et dynamique, tu devras nécessairement préférer une carte de visite rouge ou orange.

Avant de terminer, il est important de remarquer qu’une carte de visite représente seulement le point de départ pour encourager votre compagnie. C’est pour cette raison que Bizay compte un vaste catalogue de matériels de marketing et produits promotionnels à consulter pour comprendre quelles seront les stratégies les plus efficaces pour toi.

Dans des segments de marché caractérisés par une concurrence qui devient de plus en plus agressive, il faut mettre en œuvre les tactiques justes pour gagner des points et surclasser les compétiteurs.

Nous pouvons terminer en soulignant que Bizay supporte les petites compagnies et les entrepreneurs indépendants qui ont un budget limité mais qui ne veulent pas renoncer à diffuser leur propre image professionnelle.