Soufflement de narines est une bande dessinée pleine d’humour, de J. Personne, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès, en février 2022. Un recueil de questionnements métaphysico-humoristes, sur le sens de la vie, les relations interpersonnelles…

Un homme, assit dans un fauteuil, explique que la vie, c’est comme le tarot… Mais malheureusement, il ne sait pas jouer au tarot ! Une femme, sur un tabouret, l’air pensant, affirme qu’elle aimerait se poser une question philosophique. Mais pour cela, il faudrait déjà définir ce qu’est « philosophie ». Puis, du coup, « question » aussi, et « aimer », et poser, et « je »… Assise par terre, une femme explique qu’avant elle était triste… Puis, elle a suivi une thérapie. Maintenant, elle sait pourquoi elle est triste.

La bande dessinée, au format carré, présente des gags qui s’enchaînent. Près de 180 strips, qui présentent des questionnements métaphysico-humoristes sur les sens de la vie, sur l’existence de Dieu, sur les relations interpersonnelles… Les gags sont courts, présentant brièvement une théorie, un savoir, une pensée, une réaction aux grandes questions existentielles. Les soufflements et les pensées sont nombreuses, absurdes, drôles, décalées, sensées, curieuses, folles, déroutantes… Les questionnements évoqués sont parfois surprenants, pensés, réfléchis, ou complètement dingues, laissant parfois un sourire sur les lèvres, mais rarement un fou rire. L’humour est parfois noir, naïf ou bête, dans cet album qui offre malgré tout un moment de lecture à part, loin des tracas quotidien, malgré que ! Le graphisme est plaisant, simple et efficace, avec des silhouettes noires, d’hommes, femmes et enfants.

Soufflement de narines est un album surprenant, de la collection Pataquès, des éditions Delcourt. Un ouvrage, à l’humour particulier, qui ne plaira pas à tout le monde, invitant à se poser des questions existentielles, sur le sens de la vie, l’existence, les relations avec les autres…

