Pourquoi Poutine veut-il l’embrasement de l’Europe ? Tout le monde se pose la question, les réponses fusent, mais très peu de réponses, tant la situation est complexe ! Aujourd’hui, les chefs d’État redoutent une augmentation du conflit, que ce soit la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou encore la Grande-Bretagne, tous scrutent les envies d’hégémonie d’une Russie guerrière, à travers son chef, Vladimir Poutine calfeutré, dans un bunker militaire, au centre du Kremlin.

L’Europe va devoir faire des sacrifices…

Sur les routes de l’Ukraine, on approche d’une situation terrible ; Plus de 2 millions de personnes, cherchent à fuir les bombes ! Ces réfugiés de guerre seront accueillis, en Europe (déjà la Pologne a organisé leur arrivée), les ONG craignent le pire, on évoque le chiffre de 5 millions d’Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, qui devront trouver des hébergements partout dans nos pays libres. À Toulouse, comme à Lyon, Nice, ou Marseille, des associations vont recevoir ces mères de famille…À Paris le service public, recentre les possibilités pour mettre à l’abri, toutes ces personnes qui sont sur les routes de l’Europe depuis, plus de 12 jours ! https://www.service-public.fr

La guerre en Bosnie-Herzégo-vine en avril 1992 et décembre 1995 avait vue près de 2 millions de déplacés !

La guerre en Ukraine sera plus violente, les experts préfèrent prévenir, plutôt que de minimiser une situation explosive pour l’Europe. Notre rédaction a choisi, de vous informer, mais aussi de vous aiguiller dans vos choix d’accueillir ces familles. Pour ma part, dans ma famille Nîmoise, on s’apprête à recevoir quelques déplacés, afin de leur offrir un peu de réconfort, le temps de la solidarité est là. Personnellement, en tant que contributeur sur France Net Infos, je trouve cela complètement normal est nécessaire, mes parents avaient d’ailleurs reçus une mère et sa fille originaire de la Bosnie.

Recevoir chez soi, une famille Ukrainienne !

Si vous souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous, vous pouvez contacter l’association “Aide Médicale et Caritative France Ukraine” http://www.amc.ukr.fr Nous avons appelé cet organisme et pris la garantie auprès de l’Ambassade de France en Ukraine, que cette association est répertoriée dans la charte de la “Charity Fund International for Support of Ukraine”, qui à Kyiv s’occupe, de répertorier les aides diverses pour ces familles démunies.

Etienne de Montaigne de Poncins l’Ambassadeur est un spécialiste de ces situations, avec à son actif, la gestion des camps de réfugiés en Afrique (Somalie). L’énarque encore mobilisé en Ukraine, a toujours son équipe à Lviv, ville Ukrainienne qui pour l’instant résiste aux poussées de l’armée russe. “Les aides humanitaires transitent par Lviv, et dans son agglomération “ communique un membre de l’ambassade par la voix du journaliste de TF1, qui au passage s’inquiétait de la possibilité que l’armée russe puisse pilonner la ville “ce qui serait une énième catastrophe pour l’Ukraine” commentait le correspondant de la 1ère chaine privée Française.

L’augmentation du carburant chaque semaine !

L’embrasement de l’Europe par l’effondrement de la bourse…Le carburant entre 2 € et 2, 70 € pour les prochains jours, en ce début du mois de mars, “le baril à plus de 300 $, ça sera chose faite” annoncent les Russes, qui au final, menacent une explosion du prix de l’énergie !

Bien sûr, comment faire face à cette hausse des prix ? On se pose tous ou toutes, la question, rouler moins ? Facile à dire mais pour celles et ceux qui vont au travail avec leur voiture, c’est plus compliqué

. Ce prix imposé, va nous contraindre à faire des choix, un budget alimentaire en baisse ? Surement que pour beaucoup de familles, le choix d’acheter tel produit ou un autre, devra se poser. Emmanuel Macron l’a promis ” Mon gouvernement va aider les plus impactés, ceux ou celles qui utilisent leur voiture professionnellement, ou qui doivent se déplacer pour le travail, une solution leur sera proposée”

Le coût de la vie va augmenter avec la guerre en Ukraine !

C’est chose faite informe l’INSEE, qui révèle que l’inflation va transformer le coût de la vie de + de 2,8 à 3 % dès ce printemps 2022. Certains spécialistes évoque un chiffre de 3, 5 à 4 % de chute du pouvoir d’achat.

Pour Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine et le gel de certains avoirs pour les banques russes, seront la conséquence d’une Europe divisée sur le plan de la “géo-politique”, depuis des années !. Certes aujourd’hui cette Europe essaye de faire front à cette invasion russe, qui continue sa progression meurtrière, en empêchant par un certain blocus, le fonctionnement de corridors, pour l’évacuation des réfugiés. L’armée russe brandit l’étendard du nucléaire, si l‘Otan veut barrer la route aux chars et avions russes. La situation va se tendre encore plus, dans les prochains jours !

Eric Fontaine