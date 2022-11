Pilot Pintor – Des marqueurs indispensables pour les DIY

Les marqueurs Pilot Pintor sont de retour, dans deux kits de tons chauds ou froids, pour pouvoir personnaliser tous ses projets de DIY. La marque Pilot propose des marqueurs dont l’encre est à base d’eau, sans solvant, multi supports, avec un séchage rapide et une couvrance parfaite.

Deux kits Pilot Pintor sont à découvrir et à utiliser, pour tous ceux qui aiment les DIY et même ceux qui veulent s’y essayer. Les marqueurs se veulent sains, à base d’eau et sans solvant. Malgré cela, ils sont incroyables, avec une couvrance superbe, un séchage assez rapide et multi supports. Les possibilités créatives se multiplient et les idées fusent, avec de tels marqueurs !

Les kits se présentent sous forme de trousses, parfaites pour ranger les marqueurs et aussi ranger facilement les trousses. Des tons chauds et des tons froids, offrant un bel éventail de couleurs et des nuances qui peuvent facilement s’allier. Dans chacune des trousses se trouvent de petits livrets, pour suggérer quelques inspirations, que ce soit des objets à décorer, des motifs ou des associations de couleurs. Les livrets sont plutôt simples, néanmoins efficaces, avec seulement de beaux clichés inspirants.

Les marqueurs, en eux-mêmes, sont faciles d’utilisation, à bien secouer avant application. La pointe est assez épaisse, il faudra faire attention aux petits détails, cependant elle est solide et résistante. Les couleurs, dans chaque kit, sont pastel, fluo ou encore métallisées, offrant plusieurs possibilités et de belles perspectives de créations et de mélanges. Les marqueurs restent bien sur les tissus, cartons, feuilles, papiers, bois, mais restent moins bien sur les surfaces lissent. En effet, lorsqu’on gratte un peu, ou frotte, les couleurs s’enlèvent. Le seul point négatif pour ces marqueurs à l’eau, aux couleurs superbes, faciles à utiliser, et à la belle couvrance. Ils sont parfaits pour customiser des baskets, des tote bag, faire des sujets en bois colorés, des cartes, colorer des pots de fleurs…

Pilor Pintor sont des marqueurs parfaits et indispensables pour le DIY, et sont à retrouver dans deux kits aux tons chauds et aux tons froids. Des trousses de 10 marqueurs Pintor pastels, fluo ou encore métallisés, à l’eau et aux pigments ultras lumineux, et à la couvrance parfaite.

