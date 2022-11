Pour faire rimer 2023 avec la passion des moteurs les éditions Hugo & Cie présentent une belle collection d’agendas de bureau, calendriers muraux et éphémérides. Parmi cette sélection de sports mécaniques, France Net Infos a choisi de présenter l’agenda de bureau Voitures d’exception, paru en septembre 2022.

Le beau calendrier se présente dans un coffret sublime, beau, à l’image des voitures présentées. L’ouvrage est parfait pour les passionnés de voitures d’exception, rêvant de s’évader à bord d’un de ces modèles incroyables. L’agenda de bureau se déplie et se pose comme un chevalet, proposant de retrouver sobrement et simplement tout le calendrier de l’année 2023, avec, pour chaque semaine, une photographie et une page reprenant une semaine. La page détaille les heures de chaque jour de la semaine, pour noter les rendez-vous, les réunions et toutes autres informations. Des notes peuvent être prises un bas de page. Les week-ends et le numéro de la semaine sont également notés.

L’ouvrage est somptueux et riche de photographies de voitures d’exception. C’est beau, élégant et captivant, habillant parfaitement le bureau. L’agenda – calendrier est également pratique, pour noter simplement toutes sortes de rendez-vous, inscrire des idées, ou toutes autres notes. Chaque semaine on profite d’une nouvelle belle photographie et voiture, et l’on s’organise assez facilement, avec l’agenda. L’ouvrage très complet vient apporter, à la fin, des explications et informations sur les différentes voitures présentées, comme les millésimes, les performances, la notoriété… D’autres informations viennent également compléter l’ouvrage comme les numéros utiles, les jours fériés de l’année, les journées spéciales auto, les expressions autour de la voiture…

Voitures d’exception L’agenda – Calendrier 2023 est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie. Un agenda de bureau, qui se déplie comme un chevalet, pour profiter et rêver de jolis bolides incroyables, tout en notant les rendez-vous et toutes autres notes, tout au long de l’année et chaque semaine. Un cadeau somptueux, pour tous les fans, qui se retrouvera au pied du sapin de Noël !

