Le livre à compter jusqu’à 1 (et surtout pas plus loin !)

« Le livre à compter jusqu’à 1 (et surtout pas plus loin !) » est un album de Caspar Salmon, illustré par Matt Hunt, disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il propose aux enfants d’apprendre à compter jusqu’à 1, pas plus. La vraie question est : réussiront-ils à ne pas compter davantage ?

Prêts à compter jusqu’à 1 ?

Ce livre à compter se démarque par ses illustrations et l’idée générale qui consiste à apprendre à compter jusqu’à 1 et seulement jusqu’à 1. L’univers de Matt Hunt est enfantin, avec des dessins qui semblent avoir été réalisés au feutre, notamment ces nombreux animaux présents dans le livre. Ils ont des bouilles rigolotes, les enfants vont vite s’attacher à eux, d’autant plus qu’ils devront les compter, ou plutôt le compter. Qui ? L’éléphant, le canard, la mouche, le dinosaure, le ver de terre, etc. Il y a des dessins un peu partout, forçant les enfants à énumérer tout ce qu’ils observent. On retrouve de tout, des objets, de la nourriture, des instruments de musique, des personnages, etc.

Notre avis sur le livre

Apprendre à compter en n’allant que jusqu’à 1… Pourquoi pas, le concept est original. Néanmoins, c’est davantage l’univers du livre qui nous a charmés. Et notamment la richesse des illustrations qui invitent les enfants à commenter ce qu’ils observent, un peu comme un cherche et trouve. Ils pourront jouer à identifier les couleurs, à expliquer à quoi sert tel et tel objet. Et bien sûr, compter bien au-delà de 1 s’ils le souhaitent. Enfin, ils s’amuseront beaucoup avec l’histoire, la narration est bien menée, l’humour est présent également.

« Le livre à compter jusqu’à 1 » est un livre original qui interdit donc les enfants à compter au-delà de 1. Heureusement, plusieurs d’entre eux se rebelleront, et prouveront qu’ils sont capables de compter encore plus loin. Tout cela, dans la bonne humeur.

