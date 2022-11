Floraline – L’alliée de la cuisine fête ses 90 ans.

Floraline est un incontournable de la cuisine, depuis 1932, une marque française à la recette unique de blé dur et tapioca, pour apporter de l’onctuosité à tous les plats. Une spécialité céréalière à cuire, qui sait ravir tous les membres de la famille depuis 90 ans et trouve toujours sa place dans la cuisine !

Floraline est une marque française, née en 1932, de l’idée de réaliser un mélange de semoules naturelles de blé dur et de tapioca. La recette est légère, onctueuse, polyvalente, et pratique, aussi le succès est au rendez-vous. Un incontournable de la cuisine, que les enfants, comme les adultes, adorent.

Floraline se cuisine à l’infini, salée ou sucrée, elle enchante les papilles des tout-petits, des enfants et des adultes, à travers différentes recettes. Le tapioca, mêlé au blé dur, permet d’apporter du fondant et de la douceur à tous les plats. Le mélange est réconfortant, surtout avec les températures froides qui arrivent. Ainsi l’on pourra se préparer des soupes, compotées de légumes, gratins, ou encore des plaisirs sucrés, comme des crèmes brûlées, clafoutis, gâteaux, mousses…

La spécialité céréalière à cuire est pratique, à la texture douce et onctueuse, qui se conjugue avec un grand nombre de plats salés et sucrés. Une note en plus, pour faire plaisir à tout le monde, à débuter dans la diversification alimentaire des tout-petits. Le mélange est riche en protéines et en glucides complexes, apportant toute l’énergie nécessaire, pour la journée. Floraline sera meilleure préparée, à incorporer dans des recettes, à retrouver sur le packaging, ou sur le site Internet. Le produit se décline très bien et se prépare en trois minutes !

Floraline est une marque française, qui ravit petits et grands gourmands depuis 90 ans. Un incontournable en cuisine, une recette unique à base de blé dur et de tapioca, pour apporter onctuosité à tous les plats. Une recette nutritive qui se décline au quotidien, salée ou sucrée, pour toute la famille !

La marque française Floraline est à retrouver par là.