C’est l’automne, petite oie ! – Gallimard Jeunesse

« C’est l’automne, petite oie ! » est un album tout en douceur raconté par Elli Woollard et illustré par Briony May Smith. Les enfants vont faire la connaissance d’une petite oie qui a du mal à se sentir utile à l’approche de l’automne. Alors qu’elle essaie de se faire une place auprès de ses amis, elle va faire LA rencontre qui va l’aider à prendre confiance en elle.

« C’est l’automne, petite oie ! » : Une histoire d’apprentissage

Petite oie a aimé profiter de la beauté des paysages en été. Mais lorsqu’elle sent souffler le vent du nord, elle commence à s’ennuyer. Elle ressent soudainement le besoin de se rendre utile, elle en est sûre, elle est destinée à de grandes choses. Elle décide donc de questionner ses amis les animaux, un à un, pour leur demander des conseils sur ce qu’ils font pour survivre à la saison hivernale. Les castors expliquent qu’ils rongent des arbres, le couple d’écureuils stocke les glands dans la terre, la famille d’ours prépare une couchette bien cosy. Sauf que petite oie essaie de faire comme eux, mais elle n’y arrive pas. Elle commence à se questionner sur sa destinée, lorsqu’elle observe dans le ciel d’autres oies majestueuses parties en migration. Et tout devient plus clair !

Notre avis sur le livre

« C’est l’automne, petite oie » est un album illustré tout en douceur. Les couleurs présentes dans le livre sont en total accord avec la saison automnale. Cela apporte de la douceur au livre, accentuée par la plume douce et mélodieuse d’Elli Woollard. Tout est raconté avec beaucoup de tendresse, la petite oie est adorable, qu’elle soit fragile ou qu’elle retrouve confiance. La nature est embellie par les illustrations de Briony May Smith avec ce petit côté suffisamment réaliste pour qu’on s’attache aux animaux. Enfin, le livre pourra réconforter les enfants qui ont tendance à manquer de confiance en eux. Ils seront rassurés de voir que petite oie s’en sort à la perfection malgré son angoisse de ne pas réussir à se sentir utile.

« C’est l’automne, petite oie » est à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse.

Venez découvrir le livre !