Lustucru – Les bonnes pâtes françaises

La marque Lustucru est une fabrique familiale française, qui depuis près de 110 ans, propose des pâtes gourmandes, qui régalent toute la famille. Le réconfortant et inoubliable jambon-coquillette, au gratin de pâtes, il y a tellement de façons de déguster les pâtes pour se régaler au quotidien ! Et maintenant c’est encore mieux, avec les pâtes bonnes françaises…

En effet, Lustucru a dévoilé, cette année, une nouvelle gamme de pâtes au bon blé français, dans des sachets familiaux et 100% recyclables ! La marque française continue d’aller de l’avant, et d’innover, pour plaire toujours plus aux consommateurs, avec des produits gourmands et français. Des pâtes élaborées en France, avec des matières premières agricoles françaises, respectueux de l’environnement, à un prix accessible.

Un grand pas un avant pour la marque Lustucru, qui présente ainsi au rayon pâtes sèches, une innovation, entre produit français et packaging recyclable. Un engagement pour protéger la planète et consommer français, local, qui plaira à coup sûr. Le packaging est plaisant, on y retrouve les notes de couleurs de la marque, avec un liseré bleu, blanc et rouge. Les trois notes essentielles sont notifiées sur le devant des paquets, pour attirer le regard et rassurer les consommateurs.

Les pâtes, en elles-mêmes sont savoureuses, très bonnes et simples à cuisiner. Al dente ou fondante, selon les envies de chacun, des conseils pour la cuisson et le nombre de parts sont à retrouver. La tenue à la cuisson est excellente, pour toujours retrouver ses pâtes. Différentes pâtes sont à retrouver et savourer, entre coquillettes, macaroni, torsades, spaghetti courts et collerettes. De quoi ravir toute la famille, des enfants aux parents, chacun pourra déguster ses pâtes ! Plusieurs recettes sont à retrouver sur le site Internet de la marque.

La marque Lustucru innove cette année, et propose depuis quelque temps, de bonnes pâtes françaises. Une nouvelle gamme de pâtes, pour toute la famille, et tous les gourmands, au blé français, dans des sachets 100% recyclable, plus respectueux de la planète.

La marque française Lustucru est à découvrir par là.