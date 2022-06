Pinceau magique – Mes animaux préférés

Mes animaux préférés est un nouveau titre de la collection ludique Pinceau magique, des éditions Gründ. Un livre de Coline Citron et Estelle Tchatcha, paru en avril 2022, qui propose de peindre avec de l’eau, et observer les illustrations apparaître en couleurs !

Au livre à spirales est attachée une petite trousse, où se trouve un drôle de pinceau. Sur la première page, des instructions sont données pour pouvoir utiliser de pinceau. Il faut l’ouvrir, pour le remplir d’eau. Ensuite, il faudra passer le pinceau sur les pages blanches et dessinées du carnet, pour que des couleurs apparaissent. En attendant un peu, pour que cela sèche, les couleurs vont disparaitre, pour pouvoir recommencer et jouer à l’infini ! La première illustration présente deux enfants avec des chiens. Le câlin et le jeu, avec ces animaux, les meilleurs amis de l’homme, sont très bien représentés. La double page suivante présente les chats.

Les jeunes enfants vont découvrir les chiens, les chats, les animaux de la basse-cour, les chevaux, les oiseaux… Des animaux que les jeunes lecteurs apprécient et aiment à retrouver dans les livres. L’ouvrage est ludique et magique, aux yeux des enfants, qui vont pouvoir mettre ces scènes en couleurs, avec l’aide du pinceau. Un concept unique et simple, qui permet, avec l’eau du pinceau de faire apparaître les couleurs sur la page blanche. Les enfants peuvent aussi apprendre à tenir leur pinceau, amorçant ainsi l’apprentissage de l’écriture. Le coloriage est réutilisable à l’infini, il suffit juste avoir un peu d’eau ! Le texte est simple, présentant les animaux et la scène, afin d’enrichir le vocabulaire des tout-petits et de nommer les éléments. Des questions apportent une dynamique supplémentaire, proposant ainsi un ouvrage interactif. Le dessin est simple, rond et très agréable.

Mes animaux préférés est un nouvel ouvrage de la collection Pinceau magique, des éditions Gründ. Un livre incroyable et attrayant, pour les enfants qui vont pouvoir mettre en couleur de belles scènes, dans lesquelles ils vont retrouver les animaux qu’ils aiment, chiens, chats, chevaux…

La collection Pinceau magique