Deux nouveaux titres pour la collection Les futurs de Liu Cixin

La collection Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt, se complète avec deux nouveaux titres, Pour que respire le désert et Les trois lois du monde. Deux bandes dessinées, parues en mai 2022, inspirées des nouvelles de l’écrivain de science-fiction le plus populaire de Chine.

Bon nombre de gens semblent inexplicablement prédestinés à se prendre de passion pour une chose en particulier, comme s’ils avaient rendez-vous avec elle, et cela dès leur venue au monde. La mère de Yuanyuan tentait de la calmer. La petite fille n’arrêtait pas de pleurer. Il faisait chaud, la clim ne fonctionnait pas, il n’y avait rien pour soulager tout ce petit monde. Mais d’un coup, la petite arrêta de pleurer, le regard figé, elle regardait quelque chose qui la fascinait. Sa mère se demandait ce qui se passait. Elle leva son regard et vu des bulles de savon dans les airs, partout dans la pièce.

Dans l’espace, il y a des débris, des vaisseaux aussi. Tout semble un peu chaotique. De plus gros vaisseaux, à la structure différente, apparaissent. Sur Terre, dans une école rustique, d’une province pauvre et reculée, un professeur demande à ses élèves d’entrer en classe, puis d’ouvrir leur manuel. Les enfants récitent un poème, à l’unisson. Au-dessus d’eux, la voie lactée brille de mille feux. Au-dessus d’eux, il y avait la guerre, qui faisait rage entre la fédération galactique ces civilisations carbonées et les envahisseurs de l’empire de silicium. Ces derniers avaient lancé une offensive totale contre la fédération. Dans l’espace, cinq millions de vaisseaux impériaux formaient une gigantesque ligne de bataille.

Les deux récits sont assez différents, cependant, offrant une vision du futur captivante, curieuse. La première bande dessinée est un récit d’anticipation, plutôt crédible et inquiétante. Le désert s’installe de plus en plus, mais une femme tente de trouver une solution, laissant un peu sa vie de famille de côté. Des années plus tard, sa fille, alors orpheline de mère, développe sa passion d’enfance, et va se révéler être utile pour l’avenir…

Le deuxième album est différent, malgré tout, l’enfance reste au cœur de cette histoire, tout comme l’éducation et la transmission. Un récit fort, beau et sensible, bien mené et captivant. On découvre, au sein de la voie lactée, deux espèces intelligentes mènent une guerre impitoyable. Elles détruisent tout sur leur passage. Sur Terre, un professeur fait tout ce qu’il peut pour transmettre le savoir à quelques élèves, d’une province pauvre et reculée, avides de connaissances. Leurs enseignements détermineront l’avenir de l’humanité…

Pour que respire le désert et Les trois lois de monde sont deux nouveaux titres de la collection Les futurs de Liu Cixin, parus aux éditions Delcourt. deux albums surprenants, de science-fiction et d’anticipation, qui présente l’enfance, le devenir, le savoir, les rêves, pour tenter de sauver le monde, la Terre, l’humanité.

