Timoté et la petite souris est un nouvel album de la collection Timoté, des éditions Gründ, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru en mai 2022. Un livre carré dans lequel les enfants et parents se reconnaitront, qui offre en miroir les émotions de leur vie.

Timoté est en train de jouer dans la cour de récréation, avec Maxou. Mais ce matin, quelque chose intrigue le petit lapin. Il demande à Maxou de sourire. Puis, il explique qu’on dirait que son copain a un petit trou dans la bouche. Le petit chat répond que ce matin, en mangeant sa tartine, sa dent est tombée ! Timoté est surpris et inquiet à la fois. Il dit à son ami que c’est embêtant s’il lui manque une dent maintenant. Maxou explique que cela n’est pas du tout embêtant, car la petite souris va passer et il aura un cadeau ! Il trouve cela plutôt chouette…

Le récit présente un passage de la vie de chacun des enfants. La perte des dents et lait, pour les dents définitives. Une préoccupation, pour certains enfants qui peuvent avoir peur, mais qui reste très rassurant avec cet album. En effet, le petit héros découvre, à travers l’expérience de son copain, qui lui aussi va perdre ses dents. Il s’y prépare et le grand jour arrive bientôt. Accompagné de la maîtresse, des amis et des parents, Timoté continue de grandir dans la bienveillance et dans la tendresse. Le texte est très doux, plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui vont rapidement s’identifier au héros. L’histoire, à écouter grâce à l’application Lizzie, est captivante, bien rythmée et pleine d’informations, pour rassurer les enfants. Les illustrations sont toujours aussi douces, rondes et colorées, offrant un univers graphique dynamique et moderne, plaisant à découvrir. A la fin de l’ouvrage, des jeux et une petite boîte à dents de lait sont à retrouver.

Timoté et la petite souris est un nouvel album de la collection Timoté, des éditions Gründ. Un nouveau titre plaisant et rassurant, qui continue ainsi d’accompagner les enfants dans leur quotidien, avec ici, la perte d’une dent de lait, le passage de la petite souris et les dents définitives.

La collection Timoté