Que j’aimerais être toi est un nouvel album, plein de tendresse, d’Erine Savannah et Lili la Baleine, paru aux éditions Langue au chat, fin août 2022. Un livre à la couverture molletonnée, qui présente une adorable déclaration d’amour d’un grand frère pour sa petite sœur.

Ah ! Comme il aimerait être elle… Un jeune garçon observe, souriant, sa toute petite sœur, blottie dans les de papa. Il aimerait aussi vivre cet instant où elle s’endort doucement, dans le cou de maman. Comme il aimerait être elle… A nouveau, faire un premier pas, avec l’aide de maman et papa. De toutes ses forces, pousser sur ses jambes et entendre éclater les cris de joie ! Ah ! Comme elle, il aimerait tant rire aux éclats, en sentant pour la première fois les picotements froids des flocons de neige sur son visage. Mais il reste là, avec sa luge, et regarde sa petite sœur, avec un doux sourire.

Le récit est magnifique, plein de tendresse, avec le regard de ce grand frère sur sa petite sœur, qui découvre, explore, s’amuse, partage, comme lui avant. Des moments tellement beaux, qu’il aimerait, lui aussi, pouvoir vivre, ou plutôt revivre. Une envie de transmission, également, pour les plus grands, qui protègent et accompagnent. Le texte est entrainant et rythmé, plaisant pour les jeunes lecteurs, qui suivent les répétitions et peuvent aussi participer à la lecture. Le texte est poétique, accompagné de superbes illustrations. En effet, cette belle déclaration d’amour, entre frères et sœurs, est sublimée par un trait fin, rond et expressif. des moments d’émerveillement, d’observation, de partage, de soutien, qui sont très bien retranscrits.

Que j’aimerais être toi… est un très bel album, un coup de cœur, paru aux éditions Langue au chat. Un récit poétique, plein de tendresse, une déclaration d’amour fraternelle, d’un grand frère pour sa petite sœur qui découvre le monde, comme lui avant.

Lien Amazon