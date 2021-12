Quels sont les avantages d’une voiture 0 km 

On ne se lève pas pour acheter une voiture comme l’on achète tout autre bien. Rien que le choix d’une voiture est une étape très importante qui passe par la mise à vue de plusieurs critères. Voici des détails qui vous feront opter pour les voitures 0 km.

La seule différence entre la voiture neuve et la voiture 0 km est que la dernière est déjà immatriculée par le concessionnaire.

Juridiquement en France, une fois que la voiture a été immatriculée, elle n’est plus considérée comme neuve. C’est pour cela que l’on appelle les voitures déjà immatriculées par le concessionnaire et pourtant neuves, des voitures 0 km. Vous pouvez trouver en ligne des offres très intéressantes sur ces voitures en consultant par exemple le site de l’entreprise hOpauto.

Voiture 0 km : État

Une voiture 0 km n’est pas une voiture d’occasion ni une voiture neuve, mais elle se rapproche plus d’une voiture neuve et a les mêmes caractéristiques que cette dernière. Une voiture 0km n’a pas strictement un compteur zéro comme son appellation l’indique. Son compteur est plutôt compris entre 0 et 50 km et nous savons déjà que cela est dû à la logistique tout comme les voitures neuves. Avec une voiture 0 km, vous pouvez même encore bénéficier de la garantie constructeur.

Voiture 0 km : Prix

Avec le choix d’une voiture 0 km, vous bénéficiez des mêmes avantages qu’une voiture neuve et à un prix très attractif. La voiture 0 km ayant déjà été immatriculée, les concessionnaires ont l’obligation d’appliquer une remise sur le prix de vente, ce qui fait qu’elle revient moins chère. L’entreprise hOpauto vous offre un large choix de modèles de voiture 0 km.

Voiture 0 km : Disponibilité

Vous ne voudriez pas une voiture d’occasion ? Alors, à défaut de commander une voiture toute neuve, qui vous reviendra non seulement plus cher, mais qui prendra également beaucoup plus de temps à être prête, l’option voiture 0 km est la meilleure. Vous avez votre voiture pratiquement neuve en temps voulu et en dépensant moins.

N’hésitez donc pas à contacter l’entreprise hOpauto pour le choix et l’achat en ligne de votre voiture 0 km.