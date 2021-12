Les légendaires, série à succès des éditions Delcourt, est à retrouver dans ce Grand livre d’énigmes, paru aux éditions Larousse, en octobre 2021. Un bel ouvrage, qui propose, aux jeunes lecteurs, à partir de 9 ans, de retrouver l’univers fantastique des Légendaires.

Une introduction vient expliquer que les habitants d’Alysia ont confié une mission aux Légendaires. Les héros doivent chercher et réunir six cristaux magiques. Ainsi, les Légendaires pourront contrecarrer les plans de Darkhell, le sorcier noir qui cherche à dominer le monde. Les héros vont devoir faire appel à leur esprit aiguisé et leurs incroyables réflexes pour réussir leur mission. Mais rien ne sera aussi simple, car il va falloir aussi faire preuve de courage et de sang-froid pour résoudre les énigmes et avancer dans la mission. Les cinq héros ont plus d’un tour dans leur sac… Un sommaire présente les six énigmes à résoudre, avant une présentation des Légendaires et leurs armes.

La première énigme est pour Jadina qui se retrouve seule dans une pièce sombre, où il fait froid. Elle va avoir besoin de l’aide des enfants, pour les épreuves à venir. Ainsi, à chaque page, des choix judicieux seront à faire, des calculs et mots mystères à résoudre, des épreuves de logique à solutionner, des défis à relever… Les intrépides héros ont chacun leur énigme, les enfants vont ainsi pouvoir suivre chacun d’entre eux, et même tous ensemble, pour résoudre des énigmes variées, entre jeux de logique, de mots, de calculs, d’observation… L’univers est fabuleux, captivant, avec de belles illustrations et une aventure incroyable à vivre. Les jeunes fans vont ainsi devenir aussi intrépides que les héros Danaël, Gryf, Razzia, Shimy et Jadina.

Les légendaires – Le grand livre d’énigmes est un bel ouvrage des éditions Larousse. Un livre qui invite les jeunes fans à vivre une belle aventure, à remplir des missions auprès des héros, à travers des énigmes à résoudre et des défis à relever.